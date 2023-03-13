Anların oyunculuğu

HATIRLAYIN... Daha önceki yazımızda ne demiştik? "Eğer sahada anları doğru yönetecek, oyunu organize edecek futbolcularınız var ise sorunlarınızı çözersiniz." Trabzonspor sezon başından itibaren bu oyuncuların eksikliğini yaşıyor: Visca, Hamsik ve Dorukhan.

Bu üç oyuncudan en az ikisi sahada ise futbolunuzu kısırlaştırmıyorsunuz işte!



BÜTÜN SEYRİ DEĞİŞTİ

Dün akşam da bu oldu ama 70'inci dakikaya kadar. Üç 10 numarayla çıkılan, Bardhi'nin yine solda öldürüldüğü, Gomez'in ön alanda çırpındığı, Yusuf'un "O eski halimden eser yok şimdi" şarkısını söylediği, Ömür'ün son maçlardaki muhteşem oyunculuğu, Doğucan'ın "Ben iyi bir 6 numara olacağım ama pas kalitemi yükseltirsem 8'e de göz kırpacağım" dediği 70 dakika izledik. Ne zaman ki Hamsik sonrasında Visca yeşil çimlere bastı karşılaşmanın bütün seyri değişti.

Hemen hemen her an doğru yönetildi ve farklı galibiyetle Avrupa inadını sürdürdü Trabzonspor… Futbol basit oyun. Bu yüzden başkaca elementler uydurmaya gerek yok. Trabzonspor'un son golü bize bu basitliği bütün çıplaklığıyla gösteriyor. arkadaşlar. O zaman zorlaştıranlara selam olsun diyelim…



NEFES OLUR MU?

Trabzonspor'a 4-1'lik galibiyet son zamanlardaki kaos ortamı için 'nefes' olur mu? Vallahi işler artık bir nefes sıhhati geçti. Gündelik çözümleri aştı. Yeni yollar yeni planlamalar ve en önemlisi bunlara camianın inandırılarak 'başlangıca' ihtiyaç var. Sezonun değil sezonların kurtarılması lazım.

Bordo Maviler bir kez daha 5 yıl önceki döneme döndü fakat daha ağır faturayla. Bakalım bu ağır fatura nasıl ödenecek?