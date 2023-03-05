Futbol aklı!

FUTBOL bir organizasyon. Bu organizasyonun temellerindeki en önemli faktör 'futbol aklı.' Transfer yaparken 'oyun zekası' arıyorsan planlamayı da akılla yönetmek durumundasın! Trabzonspor'da şampiyonluk sezonunun ardından yeni sezon 'mühendisliğinde' ciddi manada bir aklın masaya konulamadığını görüyoruz.

Genelde birbirine benzeyen, genelde birbirini tamamlayamayan, genelde istenilen özelliklere sahip olmayan finalde de tüm bunlardan bir oyun çıkartılmaya çalışılan yapısal bozukluklarla karşı karşıyayız.



HERKES SORGULASIN

Haliyle önümüzdeki tablo şunu söylüyor; sezon başından bu yana sahadaki organizasyonun ve 'anların' doğru yönetilememesi. Geçen sezon kadro yapısı buna müsaitken bu sezon namüsait hale gelmesi. "Her şeye rağmen bu bir oyun oluşturamama eksikliği mi yoksa profiller mi yanlış?" Velev ki ikisi de! O zaman Kayserispor'un yaptığı ne? Transfer tahtası hala kapalı olan ve hiç transfer yapamayan bu kulüp, Çağdaş Atan ile birlikte nasıl Trabzonspor'un burnunun dibinde? Kayserispor, 10 milyon Euro'luk takım maliyetiyle ve eldeki oyuncuların tam manasıyla ihtiyacı karşılayamamasına rağmen 41 milyon Euro'luk Trabzonspor'dan daha iyi bir oyunu sahaya yansıtmayı başarabiliyor!

Herkes bunu iyi sorgulamalı başta Teknik Direktör Abdullah Avcı.

Kariyerli bir hoca ve Bordo Mavili kulüpte başarı hikayeleri yazdı.



SÜREÇ ÇOK ZORLU

Ancak 'başarıyı yönetmeli' ve 'şampiyon teknik direktör' apoletini takmış hoca gibi davranmalı. Aksi takdirde kritik eşikleri aşamaz ve süreç sancılı olur! Trabzonspor'un sezon başından bu yana oyunu yok!

Trabzonspor'un kasada parası yok!

Trabzonspor'un gelecek yeni yönetime destek sağlayacak saha organizasyonu yok! O zaman yeni dönemin başlayacağı Mart sonundan itibaren sadece gelecek sezon değil sezonların planlamasına bugünden başlanmalı. Fabrika ayarlarına dönüş sağlanmalı. Kulübün ekonomisi ile saha planlaması sürdürülebilir hale getirilmeli. Süreç zor ve gül bahçesi değil! Sağlıklı ve ortaya bir akıl konularak yola girilmeli…