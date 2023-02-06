5’liyi aramak
Sıra sahadaydı.Trabzonspor'un ilk 17 dakika planı tuttu aslında.
Ancak bu planın devamlılığını sağlayacak kaliteli ayaklara ve oyun zekası yüksek futbolculara ihtiyacınız var. Bunlar olmayınca ne topu doğru kullanabilirsin ne de top rakipteyken doğru pozisyon alabilirsin. Trabzonspor hem orta sahada hem de kanatlarda oyun kurmakta bayağı zorlandı.
Maçın son dakikalarındaki baskısı ile ilk 20 dakikası hariç…
13 TRANSFERE RAĞMEN...
Şimdi düşünün. Galatasaray ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçtaki 5'li;
Nwakaeme, Cornelius, Visca, Peres ve Dorukhan olsaydı, karşılaşma nasıl sonuçlanırdı?
Elbette maç oynanmadan bunu bilemeyiz fakat şu 5'linin sahadaki varlığı dün akşam yaşanan sorunları büyük oranda çözerdi! Şimdi, 13 transfere rağmen o 5'liyi arıyorsanız… Bekleriniz oyun kuramıyor ve doğru savunma yapamıyorsa… Orta sahanız üretme sıkıntısı yaşıyor ise…
GELECEĞİ PLANLAMALI
Kanatlarınız oyunu çözeniyor ise planlamanızda ciddi sıkıntılar var demektir. Buradan ne bir organizasyon çıkar ne de bir oyun… Trabzonspor'un bu saatten sonra yapması gereken, gelecek sezonu şimdiden doğru bir şekilde organize etmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'da yarışın içerisinde olmaktır.
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