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  • 22 Aralık 2022, Perşembe

Cumartesi provası

DÜNYA Kupası'nı rafa kaldırdık. Katar'daki turnuva gerçekten muhteşem Oyuna doyduk, oyunculara doyduk. Çok güzeldi. Dört yıl sonrayı özlemle bekleyeceğiz vesselam.
Dünya Kupası arasını en iyi değerlendirecek takımlardan biriydi Trabzonspor. Sahadaki sorunlarını 22 maçlık periyotta çözemeyince verilen ara imdadına yetişti büyük ölçüde.
Hazırlık maçları, yeni idman programları derken o da bitti ve Türkiye Kupası'yla yeniden sahalara döndü Trabzonspor… Peki, en çok merak edilen konuda ne yaptı Trabzonspor? Geri döndü ama bir oyunla dönebildi mi? Hem hazırlık hem de dün akşam ki karşılaşmalar bazı şeyler söyledi tabii ki!
Kanatları daha efektif kullanan, ön alan baskısını daha iyi yapan, rakibin orta sahadan geçişlerini daha aza indiren ve savunmayı daha doğru uygulayan bir Trabzonspor vardı sahada. Ancak bazı sorunlar devam ediyor hala… Bordo Mavililer oyunun belli bölümlerinde doğru kurguladığı bu organizasyonunu kümülatife de yayması gerekiyor. Özellikle sezonun en önemli müsabakası haline dönüşen Fenerbahçe karşısında… Cumartesi günkü maç Bordo Mavililer adına çok kritik olacak. Kapalı gişe oynanacak mücadelede güzel bir oyun bekliyorum.

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