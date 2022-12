Oyuna hakim ol topa hükmet!

Geride kalan 22 resmi maçta sürdürülebilir oyun üretemeyen Trabzonspor, lige verilen arada farklı bir oyunun temelini attı. Bordo-Mavililer, Hull ve C.Palace önünde top rakipteyken önde basan, top kendisinde olduğunda sete yerleşen bir oyun görüntüsü verdi.



Sizce Trabzonspor'un sezon başı planlaması doğru muydu?

Trabzonspor ciddi gelir kalemleri oluşturamadığı sürece transferde en az hatayla çalışmalı. Ve Trabzonspor ciddi gelir kalemleri oluşturamadığı için kadrosuna dahil ettiği oyunculara yüksek bonservis bedeli ve yüksek maaş ödememeli. Maaş skalasını bozduğunuzda sizi bekleyen diğer tehlike, kadrodaki bazı oyuncuların buna itiraz etmesidir ve yaşandı. Sadece 13 transfer yapılmadı, bazı oyuncuların maaşlarını da düzenlemek zorunda kaldı. Bugün vergi ve stopajlar hariç maaş bütçesi geçen sezonun 1.5 katı.



Geride kalan 22 resmi maçta istenilen performans neden yoktu?

Abdullah Avcı, bu sezona dair geçtiğimiz sezon bittiğinde bir şey söyledi. "Yeni bir oyun oynayacağız, kadroyu gençleştireceğiz." Gençleştirmeden başlayalım. 30 yaş ve üzeri 8 oyuncu var. 30'a merdiven dayamış iki oyuncu var.

Bunlar çok sorun olmaz belki ancak gençleştirme de öyle bir anda yapılabilecek organizasyon değil.

'Farklı oyun'a gelince. Bakınız, bir teknik adam için sezon asla bitmez. Abdullah Avcı da daha iyisini aramıştır mutlaka fakat bulduğu oyun ya bu kadroya uygun değildi ya da başarılamadı.

Öyleyse yeni sistem gerekiyor. Bu sezonun başındaki hazırlık kampından başladığımızda o günden bugüne Trabzonspor'un sahada ne yapmaya çalıştığı pek anlaşılamadı. Elbette Dorukhan ve Visca'nın sakatlığı, Cornelius'un gidişi Bordo-Mavililer'i oyun gücünde geri götürdü.

O zaman yine dönüyoruz 'transfer mühendisliğine.' Bir bölgeyi şişirip (10 numara pozisyonunda 5 oyuncunuz var) diğer bölgelerde rotasyon oluşturamazsanız talihsiz sakatlıklar yaşadığınızda bu kez gücünüzü daha fazla kaybedersiniz, ki öyle de oldu.



Kampı yerinde izlediniz. Trabzonspor iyi bir organizasyonla lige dönebilir mi?

Zaten Trabzonspor buradan bir oyunla dönmek zorunda. Yeni bir oyunla döneceğinin de işaretlerini verdi. 22 haftanın dışında farklı organizasyon var sahada. Yalnız tek başına yetmez. Yeni oyun güçlü şekilde sürdürülebilir olmalı.

Hull ve C. Palace maçının ilk devresinde top kendisinde olduğunda sahayı doğru kullanan, top rakipteyken önde baskı yapan Trabzonspor vardı. Bence Abdullah Avcı'yı en çok orta sahanın nasıl kurgulanacağı zorlayacak.



Ara transferde takviye yapılması gerekiyor mu?

Bir futbol takımı eksik kapatma veya mevcut durumu iyileştirmek için devre arasında takviyede bulunabilir. Ancak iki şart var. Birincisi bütçe ikincisi ise yabancı kontenjanı. Trabzonspor iki konuda da rahat değil. Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında Bruno Peres'e de şans verdi ve planına dahil edeceğini aktardı. En basitinden Peres'in oynatılabilmesi için bir yabancı futbolcu ile yolların ayırması gerekecek. Abdullah Hoca oyunla alakalı görüşlerini paylaşırken en çok ortasahadaki oyuncu profiline değindi. Kadrosundaki 8 numara pozisyonunda oynayabilecek oyuncuların top rakipteyken kendisinin istediklerini yapamadıklarını belirtti.

Trabzonspor transfer yapacaksa bu bölgeye ve Abdullah Hoca'nın bahsettiği profile uygun oyuncu transferi yapacaktır.



İKİ YÖNLÜ İSİM ŞART

Trabzonspor'un orta saha rotasyonunu sayalım. Ömür, Bardhi, Siopis, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Yazıcı ve Doğucan. Bu oyuncular, Abdullah Hoca'nın bahsettiği orta saha profilini pek karşılamıyor.

Ancak her birinin değerli özellikleri var. Ve bu oyuncularla da kurguyu değiştirerek ideal bir oyun çıkartılabilir. Ancak oyunun her iki yönünü oynayabilen, topla alan kat edebilen, sırtı dönük top alıp oyunu yönlendirebilen, fizikli bir orta saha transferi takımı mutlaka çok rahatlatacaktır.

Bir futbol takımının iyi, kötü ya da yetersiz kadrosu olabilir. İyi veya kötü bir oyunu da olabilir. Bunlar şartlara bağlı değişen durumlardır. Ancak bizler Trabzonspor'un nasıl bir oyun oynamaya çalıştığının cevabını uzun süre bulamadık.

Sezonun başlangıcından Dünya Kupası arasına kadar. Abdullah Hoca da orta saha, kanat ve forvette isimleri sık değiştirerek bir arayış içerisinde olduğunu gösterdi. Bunda tabi ki sezon başladıktan sonra kadroda değişiklikler yaşanmasının da etkisi var.



HAMSIK'İN ETRAFI DONATILMALI

HAMSIK takımın maestrosu ve Abdullah Hoca'nın sahadaki eli kolu. Top ondayken Trabzonspor çok rahat. Çünkü çift ayaklı ve kariyeri boyunca sürekli doğru tercih yapmış bir oyuncuya sahip olmak sizi rahatlatıyor. Ama oyuncunun yaşı ve fiziksel durumu, onun istediklerini yapmasına engel oluyor. Bu seneki oyunda Trabzonspor orta saha oyuncularının defansif olarak özellikle oyun git-gele döndüğünde o eforu göstermeleri gerektiği için Hamsik'ten istediği gibi faydalanamadı. Hamsik türü oyuncuların artık diğer oyuncular tarafından mutlaka taşınması gerekiyor. Bu tür oyunculara takımınızda yer veriyorsanız onun da defolarını kapatacak yapıyı mutlaka kurmalısınız. Çünkü bu oyuncular artık top rakipteyken tabiri caizse eksi yazıyor.



%65 HAYAL Mİ?

Trabzonspor yüzde 65 topa sahip olabilecek mi?

Bunun için çok önemli iki aksiyonu iyi seviyede yapması gerekiyor.

Bunlardan biri hücumda hareketlilik ve sık yer değiştirme. Trabzonspor sette üretim sıkıntısı yaşıyordu.

Bu başlı başına bir organizasyon problemi aslında. Diğeri de top kaptırıldıktan sonraki geri kazanma süresi.

Bu aksiyonlar iyi seviyede yapılmadığı sürece topa sahip olma konusu önemini yitirecektir.