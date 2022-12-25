Lig yeniden başladı!

DÜNYA Kupası arasında Trabzonspor prova karşılaşmalarında önemli sinyaller verdi! Mükemmel değil belki ama 'iyi döneceğim' dedi.

Ve Trabzonspor 'yeniden' başladı.

Sadece Trabzonspor değil arkadaşlar, bakın altını kırmızı kalemle çizerek başka bir şey daha söylüyorum.

Süper Lig de 'yeniden' başladı!

Trabzonspor, ligin şu anda en iyi futbolunu oynayan Fenerbahçe'ye karşı neler yaptı? Fiziksel ve tempo olarak bazı oyuncular henüz hazır hale gelemese de (Visca gibi…) mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu. Defans arkasına atılan toplarda oyuncuların koşuları… Savunmanın doğru kurgulanması… Orta sahadan rakibin ani geçişlerini engellemek için 'sahte bekle' tedbir alınması… Beklerin -ki performansları vasat kalsa da- hem savunma hem hücumda elinden geleni yapması… Yardımlaşma, dayanışma, motivasyon; hepsinin üst seviyeye çıkması… Eksikler var mı, tabii ki!

Mesela anahtar ve kilit paslara daha fazla çalışmalı Bordo Mavililer...



DOĞRULAR FAZLAYDI

Bugünden sonra Trabzonspor'un artık sürdürülebilir bir oyun ortaya koyması, bunu da güçlendirerek devam ettirmesi gerekiyor. Gelelim hakeme! Maçtan önce "endişeliyiz" açıklamasının etkisinde o kadar kaldı ki sarı kartları çok kolay çıkarttı.

Yan hakem Serkan Çimen'in hedef alınması biz hafızası güçlüler için komediydi.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında 7 Ekim 2018'de oynanan maçın 82'inci dakikasında VAR arızalandı.

Başakşehir de aynı dakikada Elia ile öne geçti. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ne hikmetse aynı dakikada arızalanan VAR nedeniyle pozisyon incelenemedi ve gol iptal edildi. O buz gibi gole ofsayt bayrağını kaldıran yan hakem Serkan Çimen'di. Sonrasında beş hafta maç alamadı. İyi pazarlar hepinize...