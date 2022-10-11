Ama’sız, fakat’sız, lakin’siz!

TRABZONSPOR, Süper Kupa finalini hariç tutarak söylüyorum hazırlık maçları dahil (her zaman ölçü olmadığını savunanlardanım) bir oyun ortaya koyamıyor. Evet ölçü değildi belki ama bir işaretti aslında… Görenler gördü, göremeyenler gün geçtikçe anladı.

Sezon başında takımın hem fiziksel hem tempo hem de oyun anlamında hazırlanamadığı gerçeği bir tarafa, karşımızda, Bordo Mavililerin her bölgesinin sıkıntılı olduğu gerçeği var.

Bir oyundan bahsetmek mümkün değil. Bir senkrondan bahsetmek mümkün değil. Visca ve Dorukhan'ın sakatlığı da bütün bunların üzerine üzerine tuz biber ekince sahadaki işlerin büyük bölümü 'kaos'a döndü.



MAZERET OLMAMALI

Takımında iki 10 numara varken iki 10 numara daha alınacağına Visca'nın yerine bir transfer ve orta sahaya 6/8 oynayabilen bir oyuncu transferi işleri büyük ölçüde kurtarabilirdi belki ama, yapılmadı!

Yeni 13 oyuncunun, oyunu güçlendirmesi beklenirken geçen yıldan daha da geriye gitmesinin sebebi ne olabilir ki!

Sezona iyi başlayan bazı oyuncuların düşüşe geçmesi… Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyon apoleti takmış teknik direktör artık. O eski alışkanlıklarını bırakıp, şampiyon teknik direktör gibi davranmalı. Güçlü durmalı, kendini anlatmayı bırakmalı ve mazeretlere sığınmamalı.

Çünkü bunlara ihtiyacı yok, olmamalı da… Sayın Abdullah Avcı, bu sezon neden böyle bir durumun yaşandığını bize anlatmalı.

Hatalarını da kabul ederek… Eksiklerini de söyleyerek… Ama'sız, fakat'sız, lakin'siz hem de… Sonra hep beraber yeniden başlayalım hocam. Ama'sız, fakat'sız, lakin'siz!