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Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 14 Ekim 2022, Cuma

Ilık Rüzgar!

TEKNİK Direktör Abdullah Avcı'nın Monaco maçından önce resmi twitter hesabından verdiği mesajlar çok önemliydi ancak geç kalınmıştı.
Keşke bu açıklamalar geçtiğimiz Nisan ayında "Planlama Toplantısı" şeklinde duyurulan o fotoğraftan sonra yapılsaydı da yönetimin ve hocanın sezona dair amacının ne olduğunu camia daha iyi anlar ve ona göre opsiyon gösterir, hiç değilse şu ana kadarki olumsuz hava yaşanmazdı.
Hocam, geçenki yazımda da belirtmiştim. İletişim önemli, diyalog önemli, kendini ifade edebilmek önemli, lütfen bunlardan vazgeçme ve hep sahaya konsantre ol… Dün akşamki maça yine Abdullah Avcı'nın açıklamasındaki o ifadeye atıfta bulunarak devam edelim;
"Ilık Rüzgar."

SİNYALLERİ VERDİ
Trabzonspor'un bir oyun oluşturmasının zaman alacağını ancak hiç değilse umut vaat eden atakları görmemiz gerektiğini anlatmıştık.
Ilık Rüzgar'dan 'Fırtına Gibi Esmeye' Kasım ayında geçileceğini vurgulayan Avcı'nın dün akşamki oyun planı bize, geleceğe dair sinyaller verdi. Ancak saha içerisinde halen sorunlar var ve düzelecektir umarım.
En önemlisi rakibin topu aldığında çok kolay şekilde Trabzonspor ceza sahasına inmesi ve savunmadaki dengesizlikler. Bu sorunlar çözülmeye başlandığında, oyun da sürdürülebilir hale geldiği ve yükselerek devam ettiği sürece Trabzonspor hem ligi hem Avrupa'yı domine eder.

BÜYÜK MORAL
Trabzonspor Avrupa arenasında aldığı farklı galibiyetin getirdiği moral ile Dolmabahçe'ye gidiyor.
Pazar günü güzel bir maç bizi bekliyor.

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