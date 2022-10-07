TRABZONSPOR'un çözmesi gereken sorunları olduğundan daha önce de sıkça bahsetmiştik. Saha içi organizasyonun umut vaat etmesi gerektiğini de vurgulamıştık.
Ligde son iki haftada takımın gösterdiği reaksiyon önemli olsa da, oyun anlamında hala bir vaadin bulunmadığı gerçeğinin de altını çizmiştik.
Monaco maçının 10. dakikasında görülen kırmızı kart, elbette sorunların üzerini örtmemeli.
Trabzonspor 10 kişi de kalsa Monaco ile mücadele edebilecek, puan ya da puanları kovalayabilecek bir kadro kalitesine sahip.
Ancak hiç direnemedik.
Trabzonspor'un yapması gereken takım boyunu kısaltıp, öncelikle defans güvenliğini sağlayarak geçiş oyunlarıyla tehdit oluşturmak olmalıydı. Ama gel gör ki o dakikadan sonra aksine rakip geniş alanlar yarattı ve goller de buldu.
Şunun altını çizmek gerekirse Teknik Direktör Abdullah Avcı, kronikleşme yolunda ilerleyen saha içi sorunlara bir an önce çözüm üretmeli. Ancak bu sorunlar kadrodaki oyuncu profilleriyle çözülebilir mi, emin değilim!
Şu anki kadro bize 'idare edebilecek' bir oyun vaat ediyor çünkü… "Trabzonspor için sürdürülebilir başarı en az şampiyonluk kadar önemlidir" demiştik. Sürdürülebilir başarının yolu sürdürülebilir ekonomiden geçiyor. Bunu sağlamak çok kolay değil lakin Trabzonspor'un bugünki maliyetleri karşılamasının yolu mecburen buradan geçiyor artık…
Trabzon dün hiç direnemedi
Sorunlara çözümler bulunmalı
Sürdürülebilir başarı!
TRABZONSPOR'un çözmesi gereken sorunları olduğundan daha önce de sıkça bahsetmiştik. Saha içi organizasyonun umut vaat etmesi gerektiğini de vurgulamıştık.
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