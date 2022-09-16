Umut vaat eden ataklar!

ÖNCEKİ güne gidelim… Abdullah Avcı maçtan önce yaptığı basın toplantısında özetle şunları söylemişti:

"Buraya geleli 21 ay oldu. Bu sürede hiçbir eleştiriye maruz kalmadık. Şimdi eleştirilere saygı duyarak yolumuza devam edeceğiz.

Daha iyi neler yapabilirizi çalışıyoruz." Bu açıklamaların üzerine Kasım'dan sonrayı işaret etti Abdullah Avcı… Elbette müzeye şampiyonluk dahil üç kupayı koyan Trabzonspor Teknik Direktörüne bu süreyi vermek doğal bir sonuçtur. Şimdi bir önceki yazımıza gidelim… Yani Adana Demirspor maçına…



YENİDEN BULUŞTULAR

"Savunmadaki yerleşim hataları, orta sahada üretememe, kanatlardan oyun kuramama, oyunu dinlendirememe, tempo, fiziksel güç, dominant bir futbol! Takım boyu yine uzun, ciddi anlamda pozisyon yaratamıyor! Bu kurgu ya duran toptan ya da penaltıdan gol bulma dışında beklenti oluşturmuyor." Aradan geçen dört günde oyundaki değişim, 'umut vaat eden atakları' bize gösterdi.

Siopis'in Hamsik'le beraber orta sahada 'yeniden' buluşması savunma ve hücum organizasyonlarının çok doğru yönetilmesini sağladı.

Rakibin saha içindeki planı o kadar güzel analiz edilmiş ki ne o bilindik hızlı geçişlerine izin verildi ne de Bukari ve Katai'nin savunma dengesini bozacak koşularına müsaade edildi.



MAÇI DOMİNE ETTİLER

Trabzonspor hem top kendisindeyken hem de rakipteyken oyunu domine etti ve neredeyse bütün momentumları kazandı.

Maçın 89. dakikasındaki gelen goldeki yerleşim hatasının dışında, savunma hatasız bir oyun ortaya koydu.

Abdullah Avcı'nın önceki günden verdiği mesajların dün akşama 'doğru' bir şekilde yansıması elbette önemli. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir değişim Trabzonspor adına umut verici. Umudun yükselerek devam etmesi dileğiyle…