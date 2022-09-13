Doğru oyun doğru profiller!

TRABZONSPOR… Deplasmandaki Kopenhag maçında ikinci yarıya başlarken Kouassi- Djaniny, 58'de de Denswill-Bartra ve Siopis-Bardhi değişikliklerini yaptı!

Yine deplasmandaki Antayla maçında 42'de Bakasetas-Ömür, Doğucan- Bardhi, ikinci yarıya başlarken de Hugo-Bartra değişikliklerini yaptı!

Kopenhag maçının ikinci yarısına başlarken Siopis-Gbamin, Djaniny- Kouassi değişikliklerini yaptı.

Ümraniye maçının ikinci yarısının ikinci yarısına başlarken Djaniny'in yerine Umut Bozok değişikliğini yaptı. Ferençvaroş maçında ikinci yarıya başlarken Bardhi-Yusuf, Hugo-Eren ve Gbamin-Hamsik değişikliklerini yaptı. Adana Demir maçında ise Bardhi-Ömür ve Gbamin- Hamsik değişikliklerini yaptı.



DAHA GÜÇLÜ OYUN ŞART

Bu durum bize ne gösteriyor acaba? Kervanın yolda dizilmesini mi, rakibin doğru analiz edilmemesini mi, planının tutmamasını mı yoksa oyuncu transferlerinde doğru profillere gidilmemesini mi?

Dördü için de "evet" cevabı verilecektir mutlaka ama asıl dikkat çekmek istediğim konu şu! Trabzonspor'da Nwakaeme, Cornelius ve Berat ayrılırken takıma 13 transfer yapıldı. Şampiyon takıma bu kadar oyuncu dahil ediyorsanız oyununuz daha güçlü olması beklenir değil mi?

Ancak geçen sezonun son 8 haftasındaki organizasyondan daha da geriye giden bir takım ortaya çıktı!



HİÇ UMUT VERMİYOR

Doğru transferlerin yanında sorun şu ki 3 tane temel özellikleri neredeyse aynı 6 numara ile yine benzer özellikleri taşıyan 3 tane de 10 numara pozisyonunda oyuncu alındı. Lakin Trabzonspor'un gerçek sorunu 6/8 numara ile Visca'nın sakatlığının ardından o bölgeye transferdi. Yapılmadı! (Lahtimi alındı ama göremediğimiz için herhangi bir yorumda bulunamıyorum) Trabzonspor'un çok ciddi sorunları var. Savunmadaki yerleşim hataları, orta sahada üretememe, kanatlardan oyun kuramama, oyunu dinlendirememe, tempo, fiziksel güç, dominant bir futbol! Takım boyu yine uzun, ciddi anlamda pozisyon yaratamıyor! Bu kurgu ya duran toptan ya da penaltıdan gol bulma dışında beklenti oluşturmuyor.

Bunları tam olarak ne zaman çözer, momentumları ne zaman kazanır bilemiyorum. Şu anda bildiğim, oyun umut vermiyor…