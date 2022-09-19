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Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 19 Eylül 2022, Pazartesi

Penetrasyon Hamsik!

MARCELO Bielsa şöyle demişti… "Dribbling, temiz hava gibidir. Nasıl ki insanlar yaşamak için nefes almaya ihtiyaç duyuyor; rakip kaleye gitmek isteyen bir takım da dribblinglere ihtiyaç duyuyor." Eğer driplingleri yapamıyorsanız, alternatifi de var, çok şükür. Penetrasyon Pasl! Ne demek bu?
"Rakipten mümkün olduğu kadar oyuncuyu oyundan düşürecek etkili pas!" Peki bunu Trabzonspor'da yapacak kaç oyuncu var? Bir… Rakamla da yazalım, 1…

SEZON ŞİMDİ BAŞLADI
Hamsik oyundan çıkana kadar 61 pas yapmış ve bunların 55'i başarılı. Bu pasların 5'i rakip takımdan 5-6 oyuncuyu oyundan düşüren nitelikteydi yani Penetrasyon'du. Birini Bardhi ile birini Bakasetas ile diğerini de Umut Bozok'la yaptı mesela!
Trabzonspor gibi şampiyonluk yarışının içerisinde olan ayrıca Avrupa'da yarışacak takımda bir oyuncuyla ne kadar penetrasyon yapabilirsin ve oyunu bütün anlamında nasıl organize edebilirsin! Yaşı, sakatlık riski ve artık oyunda kalacağı süre giderek düşmesinden dolayı ne kadar faydalanabilirsen o kadar fayda sağlayacaksın işte.
Transfer planlamasının en önemli eksiği buydu Bordo-Mavililer için. Ön bölgede iki aynı nitelikte oyuncun varken yetmedi bir o da yetmedi bir tane daha transfer yaptın ama bu muadilde oyuncuyu kadroya katmayı planlayamamak büyük eksiklik!.. Trabzonspor için 2022-23 sezonu aslında dün akşam itibariyle başladı.

PENALTI ÇOK DOĞRU
Kızılyıldız maçında 'umut vaat eden ataklar'dan sonra Gaziantep önünde Bordo-Mavililer'in oyunu yer yer sıkıntılı olsa da, önceki haftalara göre daha toparlanmış şekilde karşımıza çıktı. Öncelikle milli arada Trabzonspor, tempo, savunma ve temaslı oyunda var olamama sorunlarını çözmeli.
Son olarak… Trabzonspor'un kazandığı penaltı kesinlikle doğru karardı.
Vücuttan seken bir topun kapalı ele gelmesiyle havada ve açık şekildeki ele gelmesi birbirinden tamamen farklıdır.

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