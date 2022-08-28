Vav TV İzle
Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 28 Ağustos 2022, Pazar

Favori Trabzonspor

AKYAZI'da haftanın en güzel maçlarından birini izleyeceğiz. Her ne kadar mevcut kadro Antalya'da farklı mağlubiyet alsa da, Şampiyonlar Ligi'nden elense de yaşanan olumsuzluk, bugün oynanacak Galatasaray maçına etki etmez çünkü bu tür karşılaşmaların havası her zaman başkadır.
Trabzonspor'un en büyük avantajı kendi seyircisi önünde oynayacak olması. En büyük dezavantajı da Hamsik ve Visca'nın yokluğu. Bütün bunlara rağmen birbiriyle oynamaya alışkın oyuncuları ve bir oyun ezberi var. Galatasaray ise yeni hocasıyla birlikte yeni bir takım ve yeni bir oyun oturtmaya çalışıyor.
Trabzonspor buraları geçti ve artık başka yolların yolcusu. Trabzonspor her anlamda maçın favorisi.
Kazandığı anda hem hoca hem takım hem de yönetim toparlanacaktır. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki, Trabzonspor'un ihtiyacı sağduyu ve sabırdır!
Bu iki temel unsuru koruyarak önüne bakmalı, hedeften sapmamalıdır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Favori Trabzonspor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA