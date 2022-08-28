AKYAZI'da haftanın en güzel maçlarından birini izleyeceğiz. Her ne kadar mevcut kadro Antalya'da farklı mağlubiyet alsa da, Şampiyonlar Ligi'nden elense de yaşanan olumsuzluk, bugün oynanacak Galatasaray maçına etki etmez çünkü bu tür karşılaşmaların havası her zaman başkadır.
Trabzonspor'un en büyük avantajı kendi seyircisi önünde oynayacak olması. En büyük dezavantajı da Hamsik ve Visca'nın yokluğu. Bütün bunlara rağmen birbiriyle oynamaya alışkın oyuncuları ve bir oyun ezberi var. Galatasaray ise yeni hocasıyla birlikte yeni bir takım ve yeni bir oyun oturtmaya çalışıyor.
Trabzonspor buraları geçti ve artık başka yolların yolcusu. Trabzonspor her anlamda maçın favorisi.
Kazandığı anda hem hoca hem takım hem de yönetim toparlanacaktır. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki, Trabzonspor'un ihtiyacı sağduyu ve sabırdır!
Bu iki temel unsuru koruyarak önüne bakmalı, hedeften sapmamalıdır.
Favori Trabzonspor
AKYAZI'da haftanın en güzel maçlarından birini izleyeceğiz. Her ne kadar mevcut kadro Antalya'da farklı mağlubiyet alsa da, Şampiyonlar Ligi'nden elense de yaşanan olumsuzluk, bugün oynanacak Galatasaray maçına etki etmez çünkü bu tür karşılaşmaların havası her zaman başkadır.
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