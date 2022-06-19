Değişmeyen tek şey değişim olmalı!

DÜNYADA futbol değişiyor. Oyuncu profilleri genişliyor.

Eskiye dönüş mümkün değil. Çünkü yeni dönem bize farklı bir senkronizasyon sunuyor. Peki ama biz bu dönemin neresindeyiz?

Belli ki çok gerisinde…



PROFİLLER DEĞİŞTİ

Oyunun sürekli ve anlık yenilendiği dönemlerin içerisindeyiz! Ne eski düzende oyuncular tercih sebebi ne de eski düzende oyun var artık. Profiller de çeşitlendi. Futbol bir alan oyunu. Ne kadar alan yaratırsan ve o alanlara ne kadar oyuncu sokarsan, savunmayı ve hücumu ne kadar doğru şekilde kurgularsan başarılı oluyorsun.

Bir oyuncu alıyorsanız öncelikle mevkisel anlamda çeşitlilik barındırmalı!

Sürekli savunma yapan değil oyun da kuran, bloklar arasına pas atabilen, top kesme, markaj, boş alanda oynama ve topla driplingi üst seviyede stoper. Yine sürekli savunma yapan değil, hücum organizasyonlarına katılan, deyim yerinde ise sol veya sağ koridoru 'harman' eden, ters kademeye giren, pas, şut, çalım ve orta özelliklerini barındıran bek. Oyunu her iki yönüyle oynayabilen yani hücumu ve savunmayı doğru yapabilecek, iki ceza sahası arasındaki organizasyonun aktörlüğünü üstlenecek, rakip set savunmasını çözecek, gol, şut, anahtar pasa haiz 6, 8 ve 10 numaralar.

Aslında yeni dönemde 10 numaraya çok fazla ihtiyaç kalmasa da tanımı doğru yapmak adına 10 numara özelliği taşıyan hücum ve oyun kuruculuğunun yanında savunması da güçlü kanat oyuncusu. Önde bağlantı oyununu kurabilecek, bitiriciliği ve sezgileri yüksek, son vuruşları iyi santrafor. Ve oyun kuran libero kaleci…



SAHADA KALMAK İÇİN

Sahanın artık 3 bölgeden değil 18 bölgeden ibaret sayıldığı yeni döneme Türkiye de ayak uydurma zorunda. Ligimizde bu dönemin gerisinde kalmayacak 'modern' hocaların sayısı fazlaca olmasa da var. Dert sayılarını artırmaktan geçiyor. Ama bu tek başına yetmiyor. Ülke futbolunun idaresinin de modernleştirilmesi gerekiyor.

Gerek TFF'nin gerekse kurullarının ve pek tabi ki kulüplerin organizasyon, finans, altyapı ve bütün kadrolarının hem idari hem de teknik anlamda profesyonelleştirilmesi şart. Sürekli başkan ve yöneticilerinin müdahalesine maruz kalan saha, hakemlerin belirlediği sıralama, bazı medya kuruluşları ve onlara bağlı çalışan yazar ve yorumcuların manipülasyonları futbolu bir yere taşımıyor! Bu konuya devam edeceğiz, şimdilik bu kadar…