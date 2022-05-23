Maçlar ve anlattıkları…

ŞAMPİYONLUĞUNU haftalar öncesinden ilan eden takımın, ligin kalan maçlarında göstereceği performans, size ancak gelecek sezona dair bir şeyler söyler!

Trabzonspor sezonun genelinde coşkulu oyunla çok fazla karşımıza çıkmasa da 'doğru oyunla' sahnedeydi. Hamsik'in organizatörlüğünde pasa dayalı sistemle oyunu sete yıkan, zaman zaman bekleri öne çıkartıp kanatları içeriye sokan, merkezden yaptığı bağlantılarla da sonuca giderek yarışı önde tamamlayan takım oldu.

Ancak Fenerbahçe ile deplasmandaki maçtan sonra Trabzonspor sisteminden uzaklaşmaya ve üretememeye başladı.

Bunda hem açık ara puan farkının rehaveti hem de takımın yaş ortalamasının getirdiği yorgunluk büyük etkendi.

Avrupa hedefiyle sahaya çıkan Başakşehir karşılaşmasında Trabzonspor, Hamsik'in yokluğunda 'derin oyun kurucu' eksikliğini büyük oranda hissetti. Futbol bir alan oyunu ve siz yaratttığınız alana oyuncu soktuğunuz anda, sonuca gidersiniz. Bordo Mavililer ilk yarıda bu alanları hiç yaratamadı. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle Trabzonspor fırsatlar bulmaya çalışsa da bunda Başakşehir'in oyunu rölantiye almasının etkisi büyüktü.

Trabzonsporlu oyuncuların bir çoğu maça 'bavullarıyla' gelmişti. Ama gelecek sezon hangi oyuncuların Trabzonspor'da bavullarını açacağı belli değil. Son maçlar gösterdi ki Trabzonspor'u yine zorlu bir transfer mühendisliği bekliyor. Sağ stoper, sağ ve sol bek, 6 numara ile 10 numara alınmalı, sol ve sağ kanata takviyeler mutlaka yapılmalı. Bu futbolcuların oyunu iki yönüyle oynayacak özellikleri barındırması gerekiyor, ki artık tek özellikteki futbolcuları çoğu takım tercih etmiyor. Aynı zamanda genç, oyun zekası iyi, fiziksel gücü de yüksek olmalı. Bordo Mavililer takımını gençleştirerek tecrübeli oyuncularla harmanlamalı.

Çünkü bu ligin gelecek sezon böyle 'rahat' geçmeyeceğini hepimiz görüyoruz!