YILLAR yıllar önce… Lirik bir anlatımda bulmuştuk kendimizi… "Bir yol hikayesi bu! 26 senedir yazılıp yazılıp çöpe atılan şiirler misali bir türlü kafiye tutturulup tamamlanamayan…
26 SENELİK DÖNEM
Her seferinde 'bu sefer bitti' denilip, her seferinde yarım kalan yol hikayesi…" Erdal Hoş'un yazdığı Celal Eyinç'in seslendirdiği o satırlar, Trabzonspor'un 26 senelik dönemini özetliyordu.
Sonrasındaki 12 yıl, geçmiş 26 yıllık dönemin deja vu'suydu!
İyi de hep böyle mi devam edecekti?
Beklenen gelecek miydi, yoksa gelecek miydi beklenen?
HEP 'GELECEK SEFER'
Hava kasvetli, deniz dalgalı. Şehrin topraklarını ıslatmaktan usanmayan yağmur yine inadına yağıyordu.
Geçen yılın 10 Kasım'ıydı… Şehre tek başına birisi indi.
Her seferinde "gelecek sefer" diyenlerin arasından geçti, omzunda çantasıyla… Yağmura aldırmadan ıslananlara garip garip bakarken "gelecek sefer" diyenler yaklaştı yanına mırıldandılar kulağına…
GERÇEKTEN BİTTİ!
"Bak yağmur yağıyor. Yağsın be! Yağarsa yağmur yağar, biz zaten ıslanmışız…" O da şehre ıslanarak gelmişti.
Çünkü yıkılışları aynıydı, kaybedişleri benzerdi… Ayağa kalkıp yeniden denemek, inat etmek onun da ruhunda vardı… İki ruh birleşti! Derken dalgalı deniz dinginleşti, bütün klişeler yıkıldı… Şampiyonluğun korkulacak bir şey değil, inanılacak bir şey olduğu konusunda herkesi ikna etti.
Yol hikayesi bu kez yarım yarım kalmadı. Bu kez gerçekten bitti!
Şimdi mi?
Artık Batı'ya gitme vakti!
Yarım kalan yol hikayesi
Çünkü yıkılışları aynıydı
Batı’ya gitme vakti!
YILLAR yıllar önce… Lirik bir anlatımda bulmuştuk kendimizi… "Bir yol hikayesi bu! 26 senedir yazılıp yazılıp çöpe atılan şiirler misali bir türlü kafiye tutturulup tamamlanamayan…
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Değişmeyen tek şey değişim olmalı! 19 Haziran 2022, Pazar DÜNYADA futbol değişiyor. Oyuncu profilleri genişliyor. Eskiye dönüş mümkün değil. Çünkü yeni dönem bize farklı...
- Maçlar ve anlattıkları… 23 Mayıs 2022, Pazartesi ŞAMPİYONLUĞUNU haftalar öncesinden ilan eden takımın, ligin kalan maçlarında göstereceği performans, size ancak...
- İstanbul ne alaka! 16 Mayıs 2022, Pazartesi NE kendi başarısızlıklarını örtmek için hedef gösterilmesine… Ne "Burası İstanbul! Ne alaka!" saçmalıklarına…...
- Herkes tatile çıkmış 11 Mayıs 2022, Çarşamba BÜTÜN sezonu domine etmişsin! Şampiyonluk Kupasını yıllar sonra müzene getiriyorsun. Bu tarihi başarının ardından...
- İyi ki Trabzonspor var! 11 Mayıs 2022, Çarşamba Bordo-Mavi hikayenin temelinden bugüne, gurur da var, dramatik hikayeler de var. Trabzonspor'u kuranlar... Devrimi...