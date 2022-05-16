NE kendi başarısızlıklarını örtmek için hedef gösterilmesine… Ne "Burası İstanbul! Ne alaka!" saçmalıklarına… Ne "Gelin canlar bir olalım, yoksa daha olamayacağız" açıklamalarıyla şampiyonluğu senelerdir kendi aralarında paylaşanların korkularına… Başlıkları çoğaltabiliriz de yormayalım kendimizi!
Trabzonspor Camiası bunların hiçbirisine aldırmadan bir ve beraber kalmayı sürdürüyor.
Sadece sahada kazanılan şampiyonluk değil, şampiyonluğun nasıl kutlanacağını da bütün dünyaya gösterdi Trabzonspor.
Evet, Trabzonspor Trabzon'da ama dallarıyla bütün dünyaya yayılmış. Bu takıma sevdalı milyonlar hep yanında durmuş. Acıları da sevinçleri hep onunla yaşamış.
Dün, bugün, yarın… Farketmeksizin peşinden gitmiş!
HER YER TRABZON
Ne İstanbul başkasınındı ne de Trabzon başka bir ülkenin kentiydi! Öyle olmadığını dün Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran 75 bin taraftar fazlasıyla ortaya koydu.
Böylece… Bir ispata gerek yoktu lakin "Bize Her Yer Trabzon" mottosunun slogandan ibaret olmadığını aksine gittiği her yeri memleket yapanların takımı olduğunu, "İstanbul ne alaka!" diyenlere "İşte o alaka!" diyerek gösterdi Trabzonsporlular!
Futbol, düşmanlık edeceğiniz ve başarısızlığınızı kurtarmak için sarılacağınız araç değildir.
Bizler, bu oyunu güzelleştiren her yeniyi destekleyeceğiz, geliştireceğiz, dönüştüreceğiz ve tertemiz hale getireceğiz. Futbol güzel oyunla güzel, oyunu çirkinleştirenlerle değil…
İstanbul ne alaka!
NE kendi başarısızlıklarını örtmek için hedef gösterilmesine… Ne "Burası İstanbul! Ne alaka!" saçmalıklarına… Ne "Gelin canlar bir olalım, yoksa daha olamayacağız" açıklamalarıyla şampiyonluğu senelerdir kendi aralarında paylaşanların korkularına… Başlıkları çoğaltabiliriz de yormayalım kendimizi!
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