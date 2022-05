İyi ki Trabzonspor var!

Bordo-Mavi hikayenin temelinden bugüne, gurur da var, dramatik hikayeler de var. Trabzonspor'u kuranlar... Devrimi yapanlar... Müzeyi kupalarla dolduranlar... Şampiyonluğu göremeden bazen deplasman yolunda bazen maç izlerken bazen de maçtan sonra can verenler...



TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmesi aynı zamanda sportif başarıyı da sağlaması dört yıllık zorlu ve yorucu sürecinin muhteşem finaliydi. Şimdi yeni hikayeler yazma zamanı…

ABDULLAH Avcı'nın, "İyi ki Trabzonspor var" sözünün altında sadece gurur yok, dramatik hikayeler de var. "Var" iken göçüp gidenlerin göremediği şampiyonluk, yok iken Trabzonspor'u büyük emeklerle kurup efsane yapanlar, Trabzonspor'u değerleriyle Trabzonspor yapanlar var!



ÜÇ YILDA GURUR DUYULACAK TRABZONSPOR

BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi Nisan 2018'de, olağanüstü şartlar altında göreve geldi.

Sekiz ay sonraki olağan kongrede yeniden başkan seçildi.

Geçen Aralık ayında bir kez daha "yola devam" dedi. Nisan'daki kongrede delegeye seslendiğinde, "3 yıl bizden bir şey beklemeyin.

Ama 3 yılın sonunda herkesin gurur duyacağı Trabzonspor göreceksiniz" demişti. Öncelikle kulübün ekonomik çöküşü durduruldu.

Sponsorluklarla bütçe sürdürülebilir hale getirildi. Bankalar Birliği yapılandırmasıyla borçları uzun vadeye yayıldı. Bununla da yetinilmedi. Tüzüğe madde ekletilerek, kendi finansal fair playi oluşturuldu. Bütçenin üzerinde harcama yapıldığında, başkan ve yönetim kurulu sorumlu olacaktı. Sportif tarafı, ekonomik başarıyla paralel hale getirmek kolay olmadı. Sahada yine umut vaat eden, yarışın içerisinde olan Trabzonspor hep vardı. Dönem içerisinde hatalar, eksikler, yanlışlar elbette yaşandı. Bugün emekle, mücadeleyle, inadıyla şampiyonluğa uzandı Trabzonspor! Başkan Ağaoğlu ve yönetimi dört yılda Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonluk Kupasını müzeye koydu.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı yeniden aldıkları takdirde müzeye 5 kupa girecek ve tarihi bir dönemin altına yeniden imza atacaklar.



YENİ HİKÂYELERE YOLCULUK

BAŞKAN Ağaoğlu ilk yıllarında bonservisli oyuncu almadı. Genelde kiralama ya da serbest statüdeki oyuncular kadroya dahil edildi. Altyapıdan genç yetenekler kadrodaydı ve oyuncu satışlarından ciddi gelir sağlandı. (Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Sortloth gibi…) Ürün satışlarında ciro rekorları kırıldı. Tarihinin en büyük forma satışları yapıldı.

Başkan Ağaoğlu bununla da yetinmedi, sokağa indi, kimi zaman forma sattı, kimi zaman kombine… Hatta transfer ettiği oyuncuya bin rakamından aşağı olmamak kaydıyla forma aldırması ritüeli oldu. Süreç içerisinde zorluklar, dik yokuşlar, TFF ve hakemler, bir kısım medya ile uğraşmak da kolay değildi. Piyasada tek başına değilsiniz ve elli bin tane denklemin içerisinde en doğrusunu bulmak durumundasınız. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve yönetimi, geçen sezonun 10 Kasım'ında Abdullah Avcı ile anlaşarak, 'futbol aklını' takımın başına getirmesiyle dönemlerinin en doğru kararının altına imza attılar. Dünden bugüne geçen süreçlerde, alınan riskler, bazen hayal kırıklıkları, bazen bölünmeler, kimi zaman kavgalar, kimi zaman savaşlar… "Trabzonspor nasıl başardı?" sorusunun cevabı… Ekonomiyi sürdürülebilir kılmak, sportif tarafı doğru planlamak, camianın ve taraftarının kenetlenmesidir. Ve finalde büyük başarı!

FAKAT en zor hikaye asıl şimdi başlıyor; zirveye çıkmak değil, orada kalabilmek… Yeni hikayeler yazmak ve yazdırmak için daha çok emek verme zamanının arifesindeyiz artık…



ONLARA SELAM OLSUN…

BAŞLAYALIM O ZAMAN…

"BEN Trabzonspor kulübünün ilk başkanı olma şerefini taşıyan bir kişi olmanın yanında, bir sporsever olarak da Trabzonspor'un başarılarından haklı olarak gurur duyuyorum" diyen Bordo Mavi'nin kurucu ilk başkanı Ali Osman Ulusoy… "Trabzonspor'un kurulduğundan bu yana elde ettiği olağanüstü başarılardan yalnız biz değil, tüm Anadolu halkı da iftihar ediyor. Bu başarıların tesadüfi olmadığını, yeni şampiyonluklarla herkese kanıtlayacaklarına inanıyorum" diyen diğer kurucu başkanı Rıfat Dedeoğlu… KURUCU Üyeler Sabahattin Kundupoğlu, Süha Akçay, Sabit Sabır, Ruhan Öngür, Nihat Karanis, İrhan Kazancıoğlu, Ziyad Nemli, Mahmut Celal Danış, Avni Yurdagül, Refik Karaağaçlı, Ahmet Yıldırım, Hasan Ataç, Bahri Cervatoğlu, Sabri Uğurbaş, Nihat Özgür ve Osman Tomruk… BUGÜN hayatta olan kurucu üye ve eski başkan Salih Erdem ile diğer kurucu üye Nizamettin Algan… "BÜTÜN yönetici arkadaşlarım ve ben âdeta kulüple yatar, kulüple kalkardık. O derece kulübün içindeydik.

Biz öyle görev yapardık. Zaten başarıyı getiren en önemli etkenlerden birisi de buydu" diyen efsane başkan Şamil Ekinci… ŞAMPİYON Başkanlar Ahmet Celal Ataman, Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener… "BİZ o zaman kısıtlı imkanlara sahiptik.

Başarının en önemli sırrı Trabzonlu futbolcuların 3-5 sene bir arada oynamasıydı. Trabzonspor yoluna emin adımlarla değil, dev adımlarla ilerledi. Avni Aker anlatılmaz yaşanır" diyen ilk şampiyon teknik direktör, Kupa Koleksiyoncusu Ahmet Suat Özyazıcı… TRABZONSPOR'UN eski futbolcusu, şampiyon teknik direktörü ve başkanı… Bordo Mavi'yi ellerinde büyüten, "Trabzonspor bir kulüpten fazlasıdır!

Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusudur" diyen Özkan Sümer… Şampiyon Teknik Direktörü Şenol Güneş… ESKİ başkanlardan Mazhar Afacan… Efsaneyi yazanlardan Kadir Özcan ve Cemil Usta… Eski futbolcular Tuncay Mesci, Bülent Şahinkaya, Mustafa Gedik, Turgut Uçar… TRABZON'UN sporuna büyük emekleri olan Hayri Gür… Efsanenin başladığı yerin temellerini atan Hüseyin Avni Aker… Trabzonspor Tesislerindeki antrenman sahalarının birine adı verilen ve amansız hastalık sonucu vefat eden eski futbolcu Habip Şen… Trabzon futboluna yaptığı hizmetler, çeşitli spor branşlarındaki başarılarıyla öne çıkan Hayrettin Şiranlı… "TRABZONSPOR'U tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı" diyen Kazım Koyuncu… "TRABZONSPOR Birinci Lig'e yükseldiği tarihlerde Şamil Ekinci, Utku Bozoğlu, Nizamettin Algan ve Süha Akçay ile birlikte Trabzonspor için hamal gibi çalıştık. Çalışacaktık çünkü biz Trabzonluyduk ve Trabzonsporluyduk" diyen Trabzonspor'un eski yöneticisi, divan üyesi Tanju Gürsu… Osman Yağmurdereli… Erkan Ocaklı… Sait Uçar...



UĞRUNDA CAN VERENLER...

TRABZONSPOR uğrunda, Trabzonspor yolunda hayatını kaybeden Mehmet Dalman, Hüsnü Civelek, Murat Akçelik, Tuğba Akçelik, Mehmet Erdoğan, Zeynep Mehmetoğlu, Alaattin Aydın, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz, Faruk Genç, Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı, Ziya Kara, Gökhan Kılıç, Şerafettin Vanlıoğlu, Şeref Köse, Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş, Ahmet Muhammet Demirel ve Eyüp Yusuf… 2011 yılında Eskişehir maçından sonra evine gelen, "Bizi yine şampiyon yapmayacaklar" dedikten saatler sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mustafa Çelik… GÖREV yaptığı Mardin Derik'te hain terör örgütü tarafından şehit edilen, Derikli çocukları Trabzonspor maçına götürme hayalini göremeyen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk… BİNBAŞI Arslan Kulaksız… Şehit Komiser Ahmet Çamur… Vatan ve Trabzonspor sevdasını cephede dahi kalbinde taşıyan ve can veren şehitlerimiz… EREN Bülbül… Kemal Onur… Mehmet Can… HEPSİNE selam olsun… TRABZONSPOR'UN halen hayatta olan bütün değerlerine, efsanelerine, her türlü emeği ve katkıyı sağlayanlara, sonsuz selam olsun...



ŞAMPİYONLUK SÜRECİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ

HEM Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de Teknik Direktör Abdullah Avcı, onu işaret ediyordu; şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri olarak… Asbaşkan Ertuğrul Doğan, sezon başından bu yana hem transfer planlaması hem de ekonominin doğru yönetilmesinin en büyük mimarıydı.

Hem oyuncuların maaşı gününe ödendi hem de hocanın istediği bütün oyuncuları aldı. Antalya maçından sonra sahaya inen Doğan'a sarılan Avcı, "Bitti, çok güzel bitti. Teşekkürler başkan!" demişti.