Herkes tatile çıkmış

BÜTÜN sezonu domine etmişsin!

Şampiyonluk Kupasını yıllar sonra müzene getiriyorsun.

Bu tarihi başarının ardından oyuncuların ikinci kupa yürüyüşüne motivasyonu açıkçası herkesi endişelendiriyordu.

Takımınızda Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Visca, Nwakaeme, Dorukhan ve Uğurcan gibi tecrübeli oyuncularınız var ise motivasyonda sıkıntı olmaz diye düşünmüştüm. Ancak yanılmışım!

Hamsik ve Uğurcan dışında sahada oyuncu göremedik! Bakasetas- Ömür orta sahası yumuşak kaldığı gibi ne temaslı bir oyun ortaya koydu ne de oyun kurabildi. Orta saha deyim yerinde ise yol geçen hanına döndü.

Kayseri bu zaafı çok iyi kullanarak merkezden ve kanatlardan onlarca hücum organizasyonu gerçekleştirdi.

Tek başına kalan Hamsik, sahanın en çok koşanıydı! Abdullah Avcı'nın bu bölgeye herhangi bir müdahalede bulunmaması şaşırtıcıydı!



MOMENTUMU ALDILAR

Nwakaeme bek yardımına gelmediği ve kanatta oyun kurmada yetersiz kaldığı için yedek kulübesine çekildi evet ama onun yerine savunmaya yardım etsin diye giren Yusuf'un bölgesinden iki gol yedi Trabzonspor.

Serkan Asan'a da şunu söylemek istiyorum. Bütün maçın günahını elbette sana kesmiyorum. Ancak bir Kayseri'nin sağ beki Onur'a bir de kendine bak! Sorununun nerede olduğunu inşallah anlarsın.

Maçın özeti, herkesin tatile çıktığı gerçeğiydi. Kayserispor beşinci dakikadan itibaren momentumu tamamen eline aldı ve son düdüğe kadar bırakmadı. Finali sonuna kadar haketmişlerdi.



SENEYE BÖYLE OLMAZ!

Aslında Trabzonspor son haftalarda inanılmaz bir düşüşe geçmişti. Hem oyun hem mental hem de fiziksel anlamda. Bu maçta fazlasıyla gördüğümüz bu durumlar transfer planlamasında önemli bir gösterge olmalı!

Kadron yaşlı ve aralarına mutlaka genç, fiziksel kalitesi ile oyun zekası üst seviyede olan futbolcular dahil edilmeli… Son söz de Kayseri taraftarına!

Takımınıza karşı desteğiniz harikaydı.

İtici güç oldunuz. Ancak Milli Takımın kalecisine neden galiz küfürler ettiğinizi, neden bu kadar öfkelendiğinizi, ona taş ve onlarca yabancı maddeyi neden attığınızı, Trabzonspor yedek kulübesine karşı dahi aynı tavrı neden gösterdiğinizi anlayamadık! Gerçekten bunları neden yaptınız?