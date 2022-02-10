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Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 10 Şubat 2022, Perşembe

Çeyrek final, peki oyun!

BORDO-Mavililer'in bol rotasyonlu kadrosunda gerek altyapıdan gelen gerekse transfer edilen yerli oyuncularda ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Kendilerini geliştirmek yerine sürekli geriye gitmişler. Ahmet Can ve Murat Cem'i hariç tutarak söylüyorum; maç boyunca bir durağanlık hali, mental sıkıntı, üretememe ve basit oynayamayıp imkansızı denemek gibi anlamsız işlerin altına imza attılar! Özellikle Trabzonspor altyapısından A Takıma dahil olan ve yıllardır bu takımın bünyesinde top koşturan oyuncuların performansı aslında bir dönemin en çok üreten merkezinin son dönemlerde sadece 'kazandırmakla' yetindiğini ortaya koyuyor!

BAKASETAS GİRİNCE...
Yani siz sahada nerede durulacağı, rakibi ne şekilde karşılayacağı, doğru pası ya da anahtar pası ne zaman atacağı, geriden nasıl oyun kuracağı ve basit oynayacağı gibi genel kuralları dahi öğretemiyorsanız en başta futbola sonra da o çocuklara kötülük yapıyorsunuz! Bu konuya başka bir yazıda detaylı değineceğim.
Dün akşam özelinde Bakasetas'ın oyuna girmesiyle beraber Trabzonspor üretmeye başladı.
Enis'in, takımın genel anlamda üretememe sorunundan kaynaklı performansına değinmeyeceğim ancak Kouassi'nin forvete çekildikten sonra yaptığı olağanüstü işler Trabzonspor'u çeyrek finale taşıdı. Trabzonspor hem ligde hem kupada yoluna devam ediyor. Bordo Mavililer, 1976-77 sezonunda üç kupayı da müzesine götürmüştü… Bakalım o Altın Sezonu yeniden yaşayacak mı?

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Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Çeyrek final, peki oyun!
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