Sağduyu ve sükunet!

KASIMPAŞA yeni hocasıyla birlikte yeni bir hikaye yazarken, beş haftalık galibiyet serisiyle liderin karşısına çıkıyordu.

Haliyle kazanmayı alışkanlık haline getiren Kasımpaşa, Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşünde en önemli virajlardan birisiydi.

Kazandığında yine evinde en yakın rakibi Konyaspor'a karşı büyük bir avantaj ile çıkacak olan Bordo Mavililer, erken bulduğu golden sonra birkaç net pozisyona girmesine rağmen farkı açamadı.

Trabzonspor sezon başından bu yana en verimsiz maçlarından birini oynadı. Özellikle bekler ile kanat oyuncuların uyumsuzluğu, merkezden hücum organizasyonlarının 'doğru' şekilde uygulanamaması Trabzonspor'un üretkenliğini zayıflattı. Tabi ki burada 'orkestra şefi' Hamsik'in eksikliği en büyük etkendi!

Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün oyunu soğutmak adına çaldığı anlamsız fauller, Kasımpaşa yedek kulübesinin son çeyrekte sahayı geren hareketlerine karşı aşırı müsamaha göstermesi maçı başka bir noktaya taşıdı. Peres'e ikinci sarıdan gösterdiği kırmızı kart, aslında karşılaşmanın başından beri 'kolladığını' gerçekleştirmenin karşılığıydı.

Trabzonspor'da en öne çıkan oyunculardan birisiydi Denswill!

Stoper bölgesinde inanılmaz işlerin altına imza attı. Bordo Mavililerin 'milyonlarca euro' talep edilen yerli ya da yabancı stoperlere karşı "ben buradayım" diyen Denswill vardı!

Bordo Mavililer özellikle şuna dikkat etmeli. Önünde oynanmamış 14 maçı daha var! Her takım bu baskıda ve bu motivasyonla karşısına çıkacak! Provokasyonlara gelmemeli, soğukkanlı davranmalı ve yoluna 'eksiksiz' devam etmeli.