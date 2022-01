Futbol onlarla güzel

EĞER takımınızda kapalı savunmayı açan, her an skoru ve oyunun şeklini değiştirecek futbolcularınız var ise teknik adam olarak çok fazla düşünmenize gerek kalmıyor! Abdullah Avcı'nın elini rahatlatan oyuncular Nwakaeme ile Hamsik'ti. Evet, futbol bir takım oyunu, ki Trabzonspor bundan taviz vermeyerek sahneye çıkıyor. Ancak o takımda böylesine 'yaratıcı' oyuncular sizi her zaman zirveye taşır ve orada tutar. İşte Nwakaeme ve Hamsik, Trabzonspor'un şampiyonluk yolculuğunun en önemli aktörleridir.

Onların yokluğunda yine kazanıyorsundur ancak 'resitalden' uzak kalıyorsundur!

Bizlere futbolun her anlamda ne kadar güzel, ne kadar zevkli ve bir o kadar basit oyun olduğunu gösteren Nwakaeme ve Hamsik'i elimizde olsa da Benjamin Button'a dönüştürsek ve büyüdükçe küçülseler…

MUHTEŞEM ASİST

Sakatlıktan yeni dönen Nwakaeme sanki uzun süre futbol oynamamış, meşin yuvarlağa hasret kalmış ve vuslata ermenin verdiği hırsla sahadaydı. Sol kanadı, o kanadın iç tarafını, orta sahayı, ceza sahası ve dışını neredeyse kendine hapsetti. Cornelius'a attığı muazzam ortanın gole dönüştürülmesiyle bu güzel oyununu finalize etti. Hamsik futbolun efsaneleri arasına çoktan girse de, Trabzonspor üzerinden dünyaya gönderdiği "futbol güzeldir ama benimle daha güzeldir" mesajı, sahanın her tarafına yazılıyordu.

Trabzonspor liderlik yürüyüşünü eksik oyuncularına rağmen sürdürmeyi başarıyor. Tamamlayıcı oyuncularını da transfer sezonu daha başlamadan kadrosuna katarak, takımını güçlendiriyor. Doğruların devam ettiği bu anlayışın sonu şampiyonlukla taçlandığında anlam ve önemine dair söyleyeceklerimiz de olacak elbette.

İki yıldız çok etkili oynadı

Eksik ama farketmiyor