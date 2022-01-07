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Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 07 Ocak 2022, Cuma

Sürdürülebilir başarı!

TRABZONSPOR yaklaşık 1,5 sezondur 'doğruları' yapmayı sürdürüyor.
Bu doğruların ilki, oyun kalitesi anlamında istenileni veremeyen takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilişiydi.
İkincisi 'transfer politikası'ydı.
Devre arasında Bakasetas, Berat ve Yunus'u kadroya dahil eden ve sezonu dördüncü olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon için de transferlerini ilk kampa yetiştirmişti.
Şimdi aynı politika devam ediyor. Devre arası transfer süreci başlamadan Kouassi ayrıca Edin Visca gibi Türkiye'nin en önemli kanat oyuncularından biri ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde stoper bölgesine de transfer yapacak olan Trabzonspor şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı!
Bugüne kadar ki transferlerin hem yıllar sonra özlenen şampiyonluğa kavuşmak hem de Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezona dair olduğu aşikardır.
Peki, "Bu maliyetler nasıl karşılanacak?" Aslında bu sorunun cevabı hem kadrosunda hem de sezonun sonunda yatmaktadır.
Trabzonspor, sadece şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde etmeyecek! Görünen o ki kadrosundan iki ya da üç oyuncusunu yüksek bonservis bedeliyle satacak. Ayrıca stadyum ve forma göğüs sponsorlukları yıl sonu bitiyor. Bu iki kalemden büyük bir meblağı kasasına koyacak olan Trabzonspor, muhtemel bir sermaye artırımıyla da iyi bir gelir sağlayacaktır.
Trabzonspor yeter ki hedeflediklerine ulaşsın ve ekonomisini de sürdürülebilir hale getirsin.
Başarısı mı? O da zaten sürdürülebilir olacaktır.

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Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Sürdürülebilir başarı!
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