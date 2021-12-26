Meler’in eli!

İKİ takım da maç boyunca orta sahaları kaybetmemek için büyük mücadele verdi. Genelde kanat organizasyonlarını tercih eden Trabzonspor ve Başakşehir, en az hatayla oynamaya çalıştı.Trabzonspor geriden oyun kuran Egdar'ın yokluğunu büyük oranda hissederken bu görevi maç boyunca Hamsik üstlenmek zorunda kaldı. Hamsik'e ayrı bir parantez açarak devam edelim. Evet o bir dünya yıldızı ve Trabzonspor'da… Bordo Mavili takımın bütün organizasyonlarının içerisinde olan, o organizasyonları en doğru şekilde yöneten ve yönettiren, oyun disiplininden ve planından asla taviz verdirmeyen Hamsik, Trabzonspor'un sezonun ilk yarısı için en doğru işleri yapan ve yaptıran maestrosuydu. Başakşehir'e maç boyunca tek bir ciddi pozisyon vermeyen Trabzonspor'un direkten dönen iki topu gol olsa, bugün belki başka şeyleri konuşuyor olacaktık!

Ama direkler Trab- zonspor'a "daha erken" dedi. Maçın hakemi Halil Umut Meler… Trabzonspor'un net penaltısını vermedi. Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçları yönettiğinde Meler'e 'nedense' bir şeyler oluyor, 'ağabeylerine' selam gönderiyor! İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri, oyunun durduğu dönemler, sakatlıklar ve VAR kontrolünü de hesaba kattığımızda en az 5 dakika uzatması gereken maça 3 dakika verdi. Belli ki acelesi vardı! Bu arada VAR Hakemi de Hakan Ceylan'mış. Süper Lig'de hiç maç yönetmeyen tecrübesiz birinin hem bu maça hem de geçen haftaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına verilmesi tam bir skandaldı.

Hakem penaltıyı atladı

Direkler izin vermedi