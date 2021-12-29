Kulübe de güçlenmeli

İLK yarının lideri Trabzonspor'un kupadaki rakibi Boluspor'a karşı çıktığı 11'de ana kadrodan sadece iki oyuncu vardı;

Siopis ve Berat! Diğerleri zaman zaman süre alan ya da hiç alamayanlardan oluşuyordu. Öncelikle Boluspor'u verdiği mücadeleden dolayı kutlamak gerekiyor. Alt liglerde mücadele eden takımların Süper Lig takımlarıyla karşılaşması, Türkiye Kupası'nın en güzel yönlerinden biri. Oyunun genelinde doğru şekilde oynayan tek futbolcu vardı; Murat Cem Akpınar.

Bü- yük umutlarla transfer edilen Yunus Mallı'nın istenilen seviyeye bir türlü gelememesi, İsmail Köybaşı'nın 'vasatın' üzerine dahi çıkamaması, Yusuf Sarı'nın ne oynadığını bilememesi, Serkan Asan'ın bir türlü kendini geliştirememesi; devre arasında kulübenin de güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu aslında. Her iki kulvarda mücadele ederken muhtemel sakatlıklar yaşanacak, dinlendirilmesi gereken oyucular olacaktır.

Haliyle sadece ilk 11'in değil kulübenin de zengin tutulması bir mecburiyet haline gelmektedir.

Bu tabloda maalesef ne oyunu tutabilecek ne de güçlendirecek oyuncun sayın yok denecek kadar az! Yönetim devre arası transfer döneminde kulübeye de ciddi anlamda eğilmeli ve doğru bir planlamayı acilen yapmalıdır.

Murat Cem maçın en iyisiydi

Yunus yine bekleneni veremedi