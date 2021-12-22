Diriliş!

TRABZONSPOR'UN

Antalya'da sezonun en kötü oyununu oynayıp yenilmesi sonraki Hatay maçında ise sezonun en iyi oyununu sahneye koyarak galip gelmesi Abdullah Avcı'nın 'ders çıkartacağız' sözünün karşılığıydı elbette.

Peki bu güzel oyun sürdürülebilir hale gelecek miydi? Tabi ki Altay maçı, söz konusu kıyası yapabilmemiz için önemliydi!

Altay, ön alan baskısıyla oyuna başladı. Abdullah Avcı bu durumu tahmin etmiş olacak ki iki ön liberoyla sahaya çıktı; Berat ve Siopis. Altay'ı durdurmaya yönelik bu plan sağlıklı işlemeyince gol hem iki oyuncunun kontrolsüzlüğünden geldi hem de Trabzonspor'a oyunu kurma anlamında büyük sıkıntılar yaşattı. Ayrıca iki bek, hücumda ve defansta vasat kalınca kanatlar da doğru işletilemedi.

KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor ikinci yarıya Siopis- Bakasetas, Berat-Dorukhan değişikliğiyle başladı. Bu değişim Bordo Mavilileri esas oyun planına döndürdü ve kısa süre sonra sonucunu aldı.

İlerleyen dakikalarda maç, iki takım arasında geçiş oyununa döndü. Özellikle Trondsen'in geriye dönüşlerde sıkıntı yaşaması ve rakibin Trabzonspor'un üzerine geldiği zamanlarda aradaki boşluklardan yararlanmak için Trondsen - Koita değişikliği yapıldı.

Bu değişiklik de Trabzonspor'a galibiyet golünü getirdi.

Abdullah Avcı doğru müdahaleleriyle maçı çevirdi ve zorlu bir deplasmandan kazanarak ayrıldı. Bu kazanım, şampiyonluk yolunda 'dirilişin' karşılıydı! Artık bütün gözler yine 'kapalı gişe' oynanacak Başakşehir karşılaşmasında… Bu arada Uğurcan Çakır'ın son dakikada kornere çelerken uzattığı el, sezon sonu en konuşulacak kareler arasına girdi bile…