Liderlik budur!

TRABZONSPOR, en yaratıcı oyuncusu Nwakaeme'nin yokluğunda sahadaydı. Sakatlıktan yeni çıkan Ömür, 64 dakika yedek kulübesinde otururken, Antalya maçında sol tarafta tercih edilen Peres orijinal mevkisine geri döndü. Dorukhan da gerçek mevkisi olan orta sahaya çekilirken, Nwakaeme'nin kanadı Djaniny'e, Ömür'ün yeri de Bakasetas'a verildi.

Trabzonspor sahada sezonun en iyi organize olan, en hızlı hücumunu, en iyi pas oyununu ve en iyi pas bağlantılarını yapan takımdı.

Rakibine ilk yarıda tek bir pozisyon dahi vermedi. İkinci yarı, ilk yarıdaki Hatay pozisyonuna bürünse de organizasyonu yine doğru şekilde uygulayarak sonuca gitti. Abdullah Avcı, Antalya maçından sonra yaptığı açıklamada "Gerekli dersleri çıkartacağız" demişti. Bu derslerin en önemli kazanımı liderler için yapılan şu tanımlamada gizliydi:

"Etkili lider, kendisinde olduğu gibi çalışanlarının da eksiklerinin olabileceğini bilir. Ekip içerisinde güçlü ilişkiler geliştirir ve zayıf olan halkayı güçlendirmek için çalışmalar yapar." Trabzonspor tam olarak bunu yaptı. Antalya'da yenildi ama bir lider gibi davranarak çözüm odaklı çalıştı, eksiklerini gördü, tamamladı ve toparlandı! Kapalı gişe oynanan karşılaşmada Dorukhan'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Hatay'ın stoperleri arasına girerek geriden oyun kurdurduğu Ribeiro' yu deyim yerinde ise futbola küstürdü, adım dahi attırmadı.

Sahada basmadık yer bırakmadı.

Orta sahayı ayakta tutarak merkezi kapattı. Müthiş bir performans sergileyerek sahanın en iyilerinden biri oldu… Bu performansını sürdürür ise Milli Takımın kapısı O'na yeniden açılır.