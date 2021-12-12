Yol kazası
Antalyaspor, Nuri Şahin'le birlikte güzel bir yola girdi. Trabzonspor'u oyunun genelinde çok zorladı. Bu zorlamanın başlıca nedenleri, sakatlıktan dönen ve solbekte tercih edilen Peres ile Bakasetas'ın 'vasat' kalması, Berat'ın tercihlerindeki eksikliği ve Nwakaeme'nin sakatlanıp oyundan çıkmasıydı. Üzerine Bakasetas'ın Hamsik'i destekleyen bir oyun ortaya koyamaması, işin tuzu biberi oldu!
OLAĞAN BİR KAYIP
İkinci yarıda Trabzonspor defans arkasına attığı toplarla pozisyona girmeye çalışan bir sisteme döndü.
Antalya ise ilk yarıdaki oyununu sürdürdü, sürekli denedi ve ikinci golü bulmayı başardı.
Trabzonspor Nwakaeme gibi creative oyuncusunu kaybetmenin eksikliğini büyük oranda hissetti.
Namağlup unvanını Antalya'da bırakan Trabzonspor, puan farkı olarak hala açık ara lider. Lig uzun bir maraton ve bu tip puan kayıpları elbette yaşanacaktır. Bu maça 'yol kazası' denilse de Trabzonspor, bu maçtaki organizasyonsuzluğunu Hatay karşılaşması öncesinde hem motivasyon hem de oyun anlamında masaya yatırmalıdır. Son söz de Hakem Zorbay Küçük'e! Sertlik derecesi yüksek faullerde kartına başvurmadı! Çok kötü maç yönetti! Böylesi bir maçı hakedecek bir hakem asla değildi!
Nwakaeme çıktı, denge bozuldu
Hakemin kapasitesi yetersiz!
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