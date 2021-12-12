Vav TV İzle
Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 12 Aralık 2021, Pazar

Yol kazası

KULÜPLER milyonlarca lira ödeyip oyunculara yatırım yapıyor ama çim sorununu çözemiyor. Antalyaspor'un senelerdir çimden bozma sahasında maç oynamak zorunda kalan futbolcular dün akşam yine büyük sıkıntılar yaşadı. Nwakaeme'nin sakatlanması, Uğurcan'ın kontrol etmekte zorlandığı geri pas ve bunun gibi sayısız pozisyon çimden bozma sahanın eseriydi!
Antalyaspor, Nuri Şahin'le birlikte güzel bir yola girdi. Trabzonspor'u oyunun genelinde çok zorladı. Bu zorlamanın başlıca nedenleri, sakatlıktan dönen ve solbekte tercih edilen Peres ile Bakasetas'ın 'vasat' kalması, Berat'ın tercihlerindeki eksikliği ve Nwakaeme'nin sakatlanıp oyundan çıkmasıydı. Üzerine Bakasetas'ın Hamsik'i destekleyen bir oyun ortaya koyamaması, işin tuzu biberi oldu!

OLAĞAN BİR KAYIP
İkinci yarıda Trabzonspor defans arkasına attığı toplarla pozisyona girmeye çalışan bir sisteme döndü.
Antalya ise ilk yarıdaki oyununu sürdürdü, sürekli denedi ve ikinci golü bulmayı başardı.
Trabzonspor Nwakaeme gibi creative oyuncusunu kaybetmenin eksikliğini büyük oranda hissetti.
Namağlup unvanını Antalya'da bırakan Trabzonspor, puan farkı olarak hala açık ara lider. Lig uzun bir maraton ve bu tip puan kayıpları elbette yaşanacaktır. Bu maça 'yol kazası' denilse de Trabzonspor, bu maçtaki organizasyonsuzluğunu Hatay karşılaşması öncesinde hem motivasyon hem de oyun anlamında masaya yatırmalıdır. Son söz de Hakem Zorbay Küçük'e! Sertlik derecesi yüksek faullerde kartına başvurmadı! Çok kötü maç yönetti! Böylesi bir maçı hakedecek bir hakem asla değildi!

Nwakaeme çıktı, denge bozuldu
Hakemin kapasitesi yetersiz!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Yol kazası
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA