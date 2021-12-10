Başarmak!

TRABZONSPOR, Abdullah Avcı ile birlikte başka bir hikaye yazıyor. Geçen sezon takımı 17. sıradan alıp dördüncü yapması, bu sezon da açık ara şampiyonluğun en güçlü adayı haline getirmesi tesadüf değil!

DOĞRU HOCA

Bordo Mavi'nin yeniden yükselişi, sözüm ona bazı futbol ulemalarının ve bazı kulüp trol yazarlarının "Trabzonspor'u hakemler koruyor" saçmalığına sıkıştırılamayacak, "Siyaset Trabzonspor'u şampiyon yapacak" sığlığının içerisine de hapsedilemeyecek kadar değerli! Trabzonspor bugün dokusuna uygun bir teknik direktör ile çalışıyor.

Camiada ilk başta tereddütler ve çekinceler olsa da sağlanan istikrar ve güven ortamı yerini artık inanca bıraktı.

DOĞRU TRANSFER

Abdullah Avcı öncelikle A Takım tarafında "otorite benim" dedi! Tekniğe ve bilime dayalı çalışma ortamı kurdu. Transfer politikasını tamamen değiştirdi.

Scout ekibini iyi organize etti! Ne oynayacağını ve bu oyunu hangi tip oyuncularla oynayacağını belirledi. Bu sisteme uygun futbolcuların takıma dahil edilmesini sağladı. Kaldı ki transferler de pazar sonu değil daha pazar açılmadan bitirildi. Geçen sezonun devre arasında, bu sezonun ilk kampında olduğu gibi devre arasında da aynı plan işleyecek!

DOĞRU DOKUNUŞ

Transferlerle ve mevcut kadrodaki oyuncularla bir takım yaratıldı.

Futbolcuların hem takıma hem de oyun planına uyumunda müthiş bir organizasyon gerçekleştirildi.

Her oyuncuyla birebir ilgilenildi.

Bunu zaten gösterdikleri gelişim ve değişimden anlayabiliyoruz. Mesela Abdülkadir Ömür'ü kaybederken kazandı! Ömür hala istenilen noktada olmasa da Avcı, "Şampiyonluk Abdülkadir gibi oyuncularla gelececektir" cümlesinin altını gayet iyi doldurdu.

DOĞRU KURGU, DOĞRU SİSTEM

Geriye artık sahada maç kazanmak kalıyordu! Evet, Avcı sistem adamıydı ama Trabzonspor'da başka bir seviyeye evrildi. Öyle ki oynattığı oyunu henüz çözebilen olmadı. Rakiplerinin 'enlerini' detaylıca analiz eden yani en kötü ve en iyi yönlerini bilerek sahaya çıkan Avcı, sistemi pas temeli üzerine oturttu. Rakibin oyununa göre de saha içerisinde farklı varyasyonları sahneye koydu. Ve tamamına yakın başarı sağladı. Bunda da en temel etkenler, bu varyasyonlara çabuk uyum sağlayan ve uygulayan bir takım inşa etmesi, her oyuncudan maksimum verim almayı başarmasıdır!

DOĞRU HAREKET

Trabzonspor yıllar sonra gelen 'düzen ve istikrarın' meyvelerini yiyor. Yönetim ve Camia, geçmiş yıllarda edindiği o can yakıcı tecrübelerden hareketle yolun uzun ve zahmetli olduğunu biliyor. Bu yüzden Avcı'nın oyun içerisindeki "sabır" mottosundan hareketle hem sakin kalarak hem de provokasyonlara kapılmayarak, son düdüğe kadar sorunsuz bir şekilde süreci tamamlamak istiyor.

Sonuç… Trabzonspor'daki yükselişin kerametini başka yerde arayanlar, kendi gerçekleriyle yüzleşmekten korkanlardır!