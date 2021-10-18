Çilingir ve taraftar

FENERBAHÇE kazanır ise puan farkını açacak Trabzonspor kazanır ise liderlik koltuğuna oturacaktı.

Trabzonspor, Hamsik'in yokluğunda sahaya çıkmıştı. Bu önemli bir eksiklikti. Sahne Bakasetas'ındı!

Trabzonspor ilk yarıda erken yediği gole rağmen oyundan düşmedi ve çabuk toparlandı.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasıyla kazandığı serbest vuruştan golü bulan Trabzonspor, rakip kaledeki atak organizasyonlarını golle sonuçlandıramadı.

Fenerbahçe, eksik kalmasının verdiği dezavantajla ikinci yarı 'kilit' modelini uyguladı.

Abdullah Avcı hücumdaki oyuncuların yerlerini sürekli değiştirse de kilidi kıramadı. Kilit, kazanılan penaltıyla Trabzonspor'un 'çilingir' lakaplı oyuncucu Bakasetas ile açıldı, Yusuf Sarı ile finalize edildi.



12. ADAM HARİKAYDI

Trabzonspor Hamsik'in yokluğunda, iki kaliteli oyuncusu Nwakeme ve Perez'in sakatlanıp oyundan çıkmasına rağmen çok ama çok önemli bir galibiyet alarak hem liderlik koltuğuna oturdu hem de namağlup ünvanını sürdürdü.

Şampiyonluk yolunda geride 29 maç daha var! Ama en önemlisi taraftar gruplarının uzun yıllar sonra tek tribün altında birleşerek takımlarının ateşleyici gücü olmasıydı. Bu da Bordo Mavili camia için 12. transferdi. Şimdi bunu bütün sezona yayarak şampiyonlukla taçlandırma zamanı… Maçın hakemine ise gelince...

Atandığında büyük soru işaretiydi ama güzel maç yönetti. Penaltı pozisyonunda müdahale topa dese de VAR müdahalesiyle 'doğruyu' gördü!

Bakasetas sahanın yıldızıydı



Hakem iyi bir maç yönetti