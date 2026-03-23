Ufuk Özcan

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, yaptığı paylaşımla lüks hayatlarını bir kez daha gösterdi. Yaklaşık 21 milyon dolarlık fotoğraf karesi dudak uçuklattı.

Georgina Rodriguez ile Cristiano Ronaldo'nun verdiği son poz, adeta servetin fotoğrafı. Öyle böyle değil... Tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten. Arka planda milyonluk oyuncak: Bugatti Centodieci... 13.5 milyon dolar. Parmakta göz kamaştıran yüzük: 6 milyon dolar. Kolda ise iki ayrı servet... Patek Philippe 5719/10G ve Patek Philippe 7118/1450R. Tek bir karede 20 milyon dolardan fazla bir değer. Ama asıl hikaye bu ışıltının arkasında gizli. Uzun süredir evlilik yolunda ilerleyen çiftin, şimdiden evlilik sözleşmesi yaptığı konuşuluyor. Yani bu masalda sadece aşk yok... Hesap da var. Şimdi kimileri buna "romantiği bozar" der. Ama gerçek şu: Bu seviyede bir hayat, kuralsız olmaz.

MASAL GİBİ HAYAT...

Çünkü burada paylaşılan sadece duygular değil, dev bir servet. Modern aşkın yeni kuralı bu galiba... Kalp başka atıyor, imza başka garanti altına alıyor. Masal gibi bir hayat yaşıyorlar. Ama o masalın dipnotlarında ince ince yazılmış şartlar var. Ve belli ki bu hikayede hiçbir şey tesadüf değil.

Cristiano Ronaldo, yaklaşık 10 yıldır beraber olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik sözleşmesi imzalamıştı.

BUGATTI CENTODIECI: 13.500.000 dolar

NİŞAN YÜZÜĞÜ: 6.000.000 dolar

PATEK PHILIPPE 5719/10G: 700.000 dolar

KADIN PATEK PHILIPPE 7118/1450R: 450.000 dolar





BÜYÜKADA'DA OTELE ORTAK OLDU!

Son dönemde sadece sahadaki performansıyla değil, yaptığı yatırımlarla da konuşulan bir isim var: Barış Alper Yılmaz. Daha önce aldığı 175 milyonluk evle gündeme gelmişti. Kimileri "genç yaşta büyük harcama" dedi, kimileri başarıyı böyle okudu. Ama görünen o ki Barış Alper, sadece harcamayı değil, kazanmayı ve büyütmeyi de iyi biliyor. Şimdi rotasını turizme çevirdi. İstanbul'un gözbebeği Büyükada'da faaliyet gösteren 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak olarak sektöre adım attı. Açık konuşalım... Türkiye'de birçok sporcu kazandığını doğru yönetemediği için kısa sürede gündemden düşüyor. Ama Barış Alper Yılmaz'ın attığı bu adım, farklı bir hikayenin sinyalini veriyor.



AKILLI HAMLELER

Barış Alper sahada koşan, mücadele eden bir oyuncu... Ama saha dışında da akıllı hamleler yapan bir profil. Bugün bir otel ortaklığı... Yarın belki bambaşka yatırımlar. Şunu net söyleyelim: Bu işler sadece para kazanmakla değil, o parayı doğru yerde değerlendirmekle olur. Yılmaz, belli ki o dengeyi kurmaya başlamış. Ve bu da onu sadece iyi bir futbolcu değil, geleceğini inşa eden bir isim yapıyor.

YAMAN AŞK

Eyüboğlu, uzun süredir hayatına kimseyi almıyordu. Çiftin sarmaş dolaş görüntüleri magazin basınına bomba gibi düştü.

Ezgi Eyüboğlu ile sosyetik iş insanı Yaman Taciroğlu'nun bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşk, sonunda ortaya çıktı. Hem de sessiz sedasız değil... Gossippasta'da yayınlanan bir fotoğraf, bu gizli ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Uzun zamandır birlikte oldukları konuşuluyordu ama ortada net bir kare yoktu. Ta ki o fotoğraf paylaşılana kadar... Magazinin değişmeyen kuralıdır: Ne kadar saklarsan, o kadar merak edilir. Ve bir gün mutlaka ortaya çıkar. Görünen o ki bu aşk da fazla gizli kalamadı. Şimdi gözler çifte çevrildi... Bakalım bu ilişki, flaşların altında nasıl ilerleyecek?



MOTİVE'DEN ÖRNEK HAREKET

Mahallesine sırtını dönmeyen, aksine orayı sahiplenen ünlü şarkıcı, herkesin takdirini kazandı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... Listelerin tepesinden inmeyen bir genç sanatçı: Motive. Ama mesele sadece müzikte zirveye çıkmak değil. Asıl mesele, o zirveye çıkarken geldiğin yeri unutmamak. İşte Motive tam da bunu yaptı. İstanbul'un Alibeyköy mahallesinde büyüyen genç rapçi, Ramazan ayının son günlerinde öyle bir hareket yaptı ki, alkışlamamak mümkün değil. Mahallesine döndü, çocukluğunun geçtiği sokaklara...

4 BİN KİŞİLİK İFTAR

Ve 4 bin kişiye iftar verdi. Bugün şöhreti yakalayan pek çok isim, eski mahallesinden geçerken arabasının camını kapatır. Motive ise tam tersini yaptı. Kapıları açtı, sofraları kurdu. Sadece yemek vermekle de kalmadı, herkesle tek tek ilgilendi. Büyüklerin elini öptü, çocuklarla sohbet etti, komşularıyla hasret giderdi.