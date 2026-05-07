Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda, tema 'Bir Sofrada Miras' oldu. Tema ile ortak mutfak mirası, işlenmiş hikayeleri, hatıraları, kültürü, gelenekleri ve birikimi öne çıkaracak. Ayrıca Türk mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret bir yapı olarak değil, yüzyıllar boyunca göçler, ritüeller, imece ruhu ve köklü sofra gelenekleriyle yoğrulmuş, canlı bir ortak kültürel miras olarak yeniden tanımlanacak.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleri ile kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Emine Erdoğan. (Fotoğraflar: AA Arşiv)

KEŞKEK, BAKLAVA VE MANTI

Yaşayan mirasın tadına varma anlayışıyla düzenlenecek kutlamalar hem Türkiye'de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecek. Etkinlikte; paylaşılan sofra yemekleri, şef iş birlikleri, teknik gösterimler, lezzet arşivi ve yaşayan tarifler saha arşivi faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Bu yılın seçkisi, hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşacak. Keşkek, baklava, mantı ve dolma öne çıkan lezzetler arasında olacak. Tüm etkinlik sürecine, 'turkishcuisineweek. com' adresinden erişim sağlanabilecek.