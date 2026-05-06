Galatasaray Aral Şimşir transferi için düğmeye bastı! FC Midtjylland ile pazarlıklar başlıyor

Sarı-Kırmızılılar gözünü Aral Şimşir’e çevirdi. Transferin amacı Barış Alper’in bölgesinde alternatifleri artırmak. Galatasaray’ın FC Midtjylland’ın genç yıldızı için çift haneli bonservisi gözden çıkardığı öğrenildi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Aral Şimşir için girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Cimbom, kanat hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübü FC Midtjylland ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade ediliyor.

Teknik heyetin, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu bölgede alternatifleri artırmak istediği ve Aral Şimşir transferinin bu doğrultuda değerlendirildiği belirtiliyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, uzun vadeli proje kapsamında düşünüldüğü kaydedildi.

Aral Şimşir. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

KONTRATI 2030'DA BİTECEK

Galatasaray cephesinin transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve bonservis bedelinde çift haneli rakamlara kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Aral Şimşir'in, Danimarka temsilcisiyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.

