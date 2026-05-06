Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Aral Şimşir için girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Cimbom, kanat hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübü FC Midtjylland ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade ediliyor.

Teknik heyetin, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu bölgede alternatifleri artırmak istediği ve Aral Şimşir transferinin bu doğrultuda değerlendirildiği belirtiliyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, uzun vadeli proje kapsamında düşünüldüğü kaydedildi.