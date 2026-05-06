Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında kulübün gündemine ve transfer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "7-8 oyuncumuza talip var ama kadroyu koruyacağız" diyerek kadro istikrarına vurgu yaptı.

Ernest Muçi için teknik heyetin olumlu görüş bildirdiğini, sürecin netleşmesinin ardından bilgi verileceğini söyledi. Felipe Augusto hakkında da konuşan Doğan, oyuncuya Benfica dahil 4 kulüpten teklif geldiğini ve değerlendirme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Benfica forması giyen Cabral için ise "Scout ekibimizin beğendiği bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan. (Fotoğraf AA Arşiv'e aittir.)

Transfer planlamasına da değinen Ertuğrul Doğan, "2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamada" diyerek kadronun güçlendirildiğini belirtti. Ve Avrupa hedefi doğrultusunda daha geniş bir kadro kurulacağını ifade etti. Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine dikkat çeken Doğan, "Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir, sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Ayrıca "Kartal Projesi" için de resmi onayların tamamlandığını ve ihale sürecine yaklaşıldığını açıkladı.