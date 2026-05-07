İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin lira hibe desteği sağlıyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyenler için bu yılın üçüncü çağrısına çıkan İŞKUR, başvuruları 11 Mayıs gün sonuna kadar alıyor.

E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 11 Mayıs günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor.