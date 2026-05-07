İŞKUR 735 bin TL hibe desteği başvuruları başladı! 2026 engelli ve eski hükümlü iş kurma desteği şartları

Kendi işini kurmak isteyen engelliler dikkat! İŞKUR’un 2026 yılı üçüncü çağrısı kapsamında hibe desteğinden yararlanmak için son tarih 11 Mayıs...

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin lira hibe desteği sağlıyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyenler için bu yılın üçüncü çağrısına çıkan İŞKUR, başvuruları 11 Mayıs gün sonuna kadar alıyor.

E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 11 Mayıs günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 11 Mayıs günü mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.

3 BAŞLIKTA DESTEK

Engellilere kuruluş işlemleri, işletme ve demirbaş giderleri olmak üzere 3 başlıkta destek veriliyor.

İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için 40 bin liraya varan destek veriliyor. Kuruluş işlemleri desteği kapsamında; su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi işletme giderlerinin yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde, yıllık toplamda 145 bin liraya varan hibe imkanı sunuluyor.

İşletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için de vergiler dahil 550 bin liraya varan demirbaş desteği veriliyor. Eski hükümlülere ise kuruluş desteği sunuluyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 550 bin lirayı geçemiyor.

