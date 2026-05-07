Leyla Şahin Usta'dan CHP'li Murat Emir'e füze yanıtı: "Atatürk'ün izinden gitmek budur"

CHP’li Emir’in, “Biz Atatürk’ün yolundan yürüyoruz” sözlerine AK Partili Usta, Yıldırımhan füzesiyle cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, önceki gün TBMM'de yaptığı konuşmada, "Biz Mustafa Kemal'in yolundan yürüyen, tam bağımsız Türkiye yürüyüşü yapan gençlerin bıraktığı yerden mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Emir'e cevaben, "Türkiye'nin ürettiği en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan, kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN ilk kez sergilendi. Bu füze, üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla, Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Fuarı'na katıldı. Yerli ve milli üretim olan 203 ürünü inceledi. Yıldırımhan'ın önünde de poz verdi. "Çok etkilendim" dedi. Özel'in füze pozu, "Karadeniz'de füze denemeleri yapılırken balıklar ürküyor" sözlerini akla getirdi.

MSB kaynakları, Yıldırımhan ve geliştirilen motorun önemine vurgu yaptı: "YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir."

