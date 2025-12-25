takvim-logo

Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntü! Çıplak halde ilginç hareketler yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü altında yaşanan garip olay, görenleri hem şaşırttı hem tedirgin etti. Bir şahsın çıplak halde ilginç hareketler sergilemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan köprü altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen bir vatandaş, köprü altında çıplak şahsın yerde yattığını ve garip hareketler sergilediğini fark etti. Ne olduğunu anlamakta güçlük çeken vatandaş, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, şahsın bir süre köprü altında yerde yattığı, zaman zaman anlamsız hareketler sergilediği görüldü.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak halde bulunan şahsa müdahale etti. Ekipler, şahsı giydirerek kontrol altına aldı ve olayla ilgili işlem başlattı.

