Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntü! Çıplak halde ilginç hareketler yaptı

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 22:42

Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler. (İHA)

Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen bir vatandaş, köprü altında çıplak şahsın yerde yattığını ve garip hareketler sergilediğini fark etti. Ne olduğunu anlamakta güçlük çeken vatandaş, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.