Ufuk Özcan

Türk televizyon dünyası, her sezon yeni projelerle buluşmayı heyecanla beklerken, atv bu sezon da beklentileri fazlasıyla karşıladı. Yılın merakla beklenen dizisi "Aşk ve Gözyaşı", yayınlandığı ilk bölümle adeta izleyiciyi büyüledi ve büyük bir başarıya imza attı.







atv'nin başarısı sadece ekranda kalmadı; dijital platformlarda da büyük yankı uyandırdı. YouTube'da yayınlanan ilk bölüm, 24 saat içinde 2 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşarak adeta rekora koştu. Bu sayı, dizinin ne denli geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğinin en somut kanıtı. atv, bu yıl tam 6 yeni diziyle yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. "Aşk ve Gözyaşı" ile elde edilen bu dijital başarı, kanalın genç ve dinamik stratejisinin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra, dijital platformlarda da güçlü varlık göstermesi,







atv'yi sektörde bir adım öne çıkarıyor. Sonuç olarak, atv bu sezon sadece kaliteli içerik üretmekle kalmıyor, izleyici ile güçlü bağ kuruyor. "Aşk ve Gözyaşı" ise bu başarının parlayan yıldızı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un oyunculuğu ve kanalın stratejik hamleleri birleşince, ortaya unutulmaz bir televizyon deneyimi çıkıyor.



RABİA SOYTÜRK VE BERK ATAN YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI…

Ekranların parlayan yıldızı Rabia Soytürk, bu kez bir projeyle değil, özel hayatıyla gündemde.

Soytürk, geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Samet Vuruşan'la olan ilişkisini noktaladı. Magazin kulisleri daha bu ayrılığı konuşurken, yeni bir iddia bomba gibi düştü: Rabia Soytürk ve Berk Atan aşk mı yaşıyor?







Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekânda görülen ikili, samimi halleriyle dikkat çekti. Yanlarında ortak arkadaşlarının da bulunduğu bu buluşma, sadece bir dost toplantısı mıydı, yoksa yeni bir aşkın ilk sinyalleri mi verildi? İkilinin birlikte eğlenmesi ve keyifli vakit geçirmesi, elbette "sadece arkadaşlar mı, yoksa aralarında daha fazlası mı var?" sorusunu beraberinde getiriyor. Magazin dünyası böyle haberlerle çalkalanırken, ikiliden henüz açıklama gelmedi. Ancak sessizlik, bazen onaydan daha çok şey anlatır.



YENİ BİR YOLCULUK ÖZAY'IN MÜJDESİ

Geçtiğimiz haftalarda, "Yeni Bir Dostluk, Yeni Bir Başlangıç mı?" başlığıyla kaleme aldığım yazıda, Özay Bakır ve Müjde Uzman'ın dostane bir şekilde birbirlerini tanıma sürecine girdiklerinden bahsetmiştim.







O günlerde bu ilişkiye bir isim koymak için erken olduğunu belirtmiş, her şeyin zamanla netleşeceğini ifade etmiştim. Ve işte o zaman geldi… Kulislerde fısıltı halinde başlayan bu tatlı hikâye, artık daha net bir tabloya dönüşmüş durumda.







Evet, Özay Bakır ve Müjde Uzman artık sevgili. Bu haber, magazin dünyasında 'sürpriz' etkisi yaratmaktan çok, zarif bir tebessüm uyandırdı. Çünkü bu ilişkinin temelleri gösterişli pozlardan, göz önünde yaşanan anlardan değil; samimi sohbetlerden, sakin paylaşımlardan ve sağlam bir dostluktan geçti.



ÜNLÜLERDEN YUNANİSTAN ÇIKARMASI

Son dönemde Türk ünlüler arasında Yunanistan'dan ev alma modası giderek yayılıyor. Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Erol Evgin, Seda Sayan derken, şimdi de Yeşilçam'ın efsane ismi Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, bu trende katıldı ve komşudan ev alarak "Golden Visa" sahibi oldu.







Hatırlanacağı üzere, Yunanistan'da Golden Visa için yatırım sınırı uzun süre 250 bin euroydu. Ancak geçtiğimiz aylarda bu rakam 800 bin euroya çıkarıldı. Gurur Aydoğan ise bu yükseltmeden önce harekete geçerek yatırımını yaptı ve sosyal medyada Yunanistan tatilinden bol bol fotoğraf paylaşarak yeni yaşamına dair ipuçları verdi.







Gurur'un bu hamlesi, ünlü çevrelerinde bir anda heyecan yarattı. Kulislerden sızan bilgilere göre, pek çok tanınmış isim Gurur'u arayarak Yunanistan'dan ev alma konusunda destek istedi