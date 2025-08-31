SON DAKİKA
Eğitimiyle sosyetenin diline düştü!

Eğitimiyle sosyetenin diline düştü!

Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Eklenme Tarihi 31 Ağustos 2025

Elif Dürüst, genç kızlığından beri sosyetenin en gözde isimlerinden biri olmuştur. Her zaman, güzelliği ve şıklığıyla dikkat çekmiştir ama aslında eğitimi ve yaptıklarıyla çok daha fazlasını hak eder.

Elif Dürüst (Takvim.com.tr)

Fransız lisesi Notr Dame De Sion'dan okul birincisi olarak mezun olup İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat'ı bitirip üzerine de finans yüksek lisansı yapmış birinden söz ediyorum. Elif Dürüst, bununla da yetmeyip anne olduktan sonra bu kez psikoloji ve felsefe yüksek lisansı yaptı. Ayrıca iki yıl, Psikoterapist İskender Savaşır'dan felsefe, Psikanalist ve Klinik Psikolog Yavuz Erten'den de psikanaliz dersleri aldı. Beş yıldır da, Youtube'da 'Sanatın Ruhu' adlı programı yapıyor. Ressamları, edebiyatçıları, müzisyenleri, oyuncuları ağırlayıp onların psikolojilerini ve eserlerinin sanatseverlere verdiği duyguları irdeliyor.
Dürüst'ün bu yönleri, sosyetede bile çok az bilinir. Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Alara Koçibey ile Tuvana Büyükçınar'ın Youtube programında bunlar konuşulunca, böylesi eğitimlere pek alışık olmayan sosyete şaştı kaldı. Şimdi herkesin dilinde Elif Dürüst'ün eğitimleri var. Meğer onu yıllardır tanıyanların bile bunlardan haberi yokmuş. Demek ki, sosyetede ilişkiler çok yüzeysel oluyor...

Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Elif Dürüst (Takvim.com.tr)

Alara Koçibey ile Tuvana Büyükçınar'ın programında Elif Dürüst'ün aldığı eğitimleri öğrenenler hem şaşırdı hem takdir etti.

Elif Dürüst, "Öğrenmeyi çok seviyorum, zeki olmayı ve entelektüel olmayı önemsiyorum. Ayrıca güzel olmayı ve şık görünmeyi de çok önemsiyorum" diyor.

MODA İKONLARI BODRUM'DA BULUŞTU
Yaz başından beri yıldız yağmuruna uğrayan Bodrum, en son dünyaca ünlü moda ikonlarını ağırladı.
Turkuvaz Dergi Grubu'nun 1993 yılından beri Türk okuyucularıyla buluşturduğu, dünyanın en ünlü moda dergisi Harper's Bazaar, Türkiye'deki 250. sayısını Bodrum'da kutladı. Chiara Ferragni, Sofia Coelho, Valentina Ferragni, Lovisa Berkman gibi dünyaca ünlü moda ikonları bu kutlama için Lujo Bodrum'da buluştu.

Chiara Ferragni (Takvim.com.tr)

Onlara, Pelin Akil, Sümeyye Aydoğan, Özge Özacar ve Dila Tarkan gibi bizim ünlüler de eşlik etti.

SÜMEYYE AKDOĞAN
Sümeyye Aydoğan (Takvim.com.tr)

ÖZGE ÖZACAR
Özge Özacar (Takvim.com.tr)

SASHA RAY
Sasha Ray (Takvim.com.tr)

Harper's Bazaar Türkiye'nin ikonik 250. sayısını kutlamak için düzenlenen ve iki gün süren etkinliğin zirvesi, otelin beach'indeki gala yemeği oldu. Şıklığın da zirvede olduğu gala, DJ müziğiyle geç saatlere kadar devam etti.

