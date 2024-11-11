Ufuk Özcan

2 gün boyunca bir oteli kapatan Burak Ateş ve Şevval Şahin, dostlarına unutamayacakları bir parti organizasyonu yaptı.





TÜRKİYE güzeli Şevval Şahin, gönlünü iş insanı Burak Ateş'e kaptırmıştı. Yaz boyu Bodrum'da Burak Ateş'in teknesinde tatil yapan çift, daha sonra bir süreliğine Paris'e gitmişlerdi.

Burada geceliği 5 bin euro olan bir otelde kalan Şevval Şahin ve Burak Ateş, daha sonra aynı otelin tüm odalarını satın almış ve 2 gün boyunca parti vermişler. Burak Ateş arkadaşları için tüm odaları aldıktan sonra balo salonunda 2 gün sürecek bir parti organizasyonu yapmış. "Türk Family" konseptiyle Türk ve yabancı arkadaşlarını davet eden Şevval Şahin ve Burak Ateş, bu organizasyon için 1 milyon dolar yani ortalama 34 milyon lira gibi bir rakam harcamışlar. Benden söylemesi…

AŞIKLAR ATİNA YOLCUSU

ŞARKICI Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuştu. İkilinin birliktelikleri için reklam aşkı denilse de çift, bu iddialara kulaklarını tıkamış ve sosyal medyada birbirlerinin karelerini paylaşmıştı. Geçtiğimiz gün de Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile karesini koyup adeta aşkını haykırdı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken ikili çok yakında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya tatile gidiyorlarmış. 3 günlük kısa bir tatili yapacak olan çift, Antonis Remos'u da dinleyecekmiş.





İSTANBUL'UN KONSEPT EĞLENCE YERİ

AÇILDIĞI günden itibaren en popüler mekanların başında gelen Chicki Boom, geçtiğimiz gün yenilenen konsepti ile kışa merhaba partisi düzenledi.

Yeni konseptini çok beğendiğim mekanın açılış partisinin ev sahipliğini Emirgan Grup Ceo'su Mert Özsarıkaya yaptı. Levent'te bulunan mekan kokteyl bar olarak hizmet verse de hemen önünde bulunan konsept arabada hamburger, köfte ve bunun gibi onlarca lezzetli yiyecekleri yiyebiliyorsunuz.

Buranın yeni tarzını çok beğendim.





OPERASYON GEÇİRDİ

USTA oyuncu Saruhan Hünel, bir süre önce ritim bozukluğu nedeniyle kalbinden operasyon geçirmişti. Bir süre sonra tekrar kalbiyle ilgili şikayetleri artan Saruhan Hünel, geçtiğimiz gün tekrar ameliyat masasına yattı. Son 6 ay içinde üçüncü kez operasyon geçiren Saruhan Hünel'in sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Telefonda da konuştuğum usta oyuncu, en kısa sürede setlere döneceğinin de müjdesini verdi. Kendisine çok geçmiş olsun diyorum…