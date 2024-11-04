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Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Tarihi 4 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Evini 10 milyon dolara satıyor

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı elinde kalan son evini de satışa çıkardı.

TÜRKİYE'NİN en iyi söz yazarları arasında gösterilen ve söylediği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Serdar Ortaç, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı uzun süredir maddi ve manevi sıkıntılar çekiyordu.
Daha sonra yaptığı sahne anlaşmaları ile maddi sıkıntılarını geride bırakan ve eski hayatının üstüne sünger çeken Serdar Ortaç'ın Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığını öğrendim. Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü popçu, evini 10 milyon dolara yani yaklaşık 340 milyon lira gibi rakama satmak istiyormuş.
Duyduğuma göre de bu bölgeden çok sıkılan Serdar Ortaç, Anadolu Yakası'na yani Caddebostan'a taşınma kararı almış. Büyüklerimiz her zaman yeni evde keramet var derler, o yüzden şimdiden hayırlı olsun diliyorum…

5 MİLYONA İMZA ATTI!
SON dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla çokça konuşulan Hafsanur Sancaktutan, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Oynadığı dizideki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan, Türkiye'nin önde gelen deri markalarından birinin yüzü oldu. Marka ile bir yıllık anlaşma imzalayan güzel oyuncu, bu işbirliğinden 5 milyon lira kazanmış.

YILDIZLI GECELER
İstanbul'un gözde eğlence merkezi olan Terzi İstanbul'da ünlü isimler sahne alacak...

GEÇTİĞİMİZ kış İstanbul eğlence hayatına damgasını vuran mekanların başında gelen Terzi İstanbul, bu sezona da bomba gibi başlamıştı. Haftanın 5 günü canlı müzik mekanları arasında en çok konuşulan ve benim de severek gittiğim Terzi İstanbul'da, 6 Kasım Çarşamba günü Oğuzhan Koç sahne alırken, 20 Kasım Çarşamba günü ise Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarını seslendirecek. Her hafta Cuma Seda Mete, Cumartesi günleri Dicle Olcay'ın sahne aldığı Terzi İstanbul'un ortakları arasında yer alan Egemen İskender'i, kutlamamak elde değil. Çünkü eğlence piyasasının zor günler geçirdiği bu dönemlerde taşın altına elini koyup yıldız isimleri çıkartması kolay değil. Ben Egemen İskender'i, Hacer Töre ve Terzi İstanbul ailesini tebrik ediyorum.

EMMY YOLCUSU
TÜM dünyanın yakından takip ettiği 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası, 25 Kasım Pazartesi günü New York'ta gerçekleşecek.
Neredeyse milyarlarca insanın gözü kırpmadan izlediği bu önemli geceye güzel oyuncu Özge Yağız da katılacakmış. Kırmızı halıda poz verecek genç oyuncu, bu özel gecede dünyaca ünlü isimler ile yan yana olacak…



HOLLYWOOD YILDIZLARI GELİYOR
CEMİYET hayatının önde gelen isimlerinden Cem Hakko, sahip olduğu markanın ikinci otelini 11 Kasım'da Anadolu Yakası'nda açıyor. Hakko'nun açılış öncesi 3 gün sürecek bir parti düzenleyeceğini öğrendim. 5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün sürecek özel VİP parti bu mekanda yapılacak. Türkiye'nin süper starlarının da katılacağı partide Hollywood yıldızlarından iki çok önemli isim de bulunacakmış. Gelecek isimleri sır gibi saklasalar da ne de olsa parti yapıldığında öğreniriz diyorum.

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