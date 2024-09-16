Ufuk Özcan

Son dönemde yaptığı müzik kadar, oynadığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, sadece reklamlardan 20 milyon lira kazandı.

TÜRK pop müziğinin yıldız ismi Zeynep Bastık, son dönemde nereye gitsem karşıma çıkıyor. Nasıl mı? Söylediği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, genç nesilin en çok takip ettiği isimlerin başında geliyor. Ve bu durum markaların da dikkatini çekiyor. Bir tekstil markası ile bir kozmetik firmasının reklam yüzü olan Zeynep Bastık, arka arkaya iki kampanya yapmıştı.



BAŞKA İstanbul olmak üzere 40 şehirde tüm reklam panoları bu kampanyalar ile donatıldı.

Anlayacağınız nereye baksak artık Zeynep Bastık'ı görür olduk. Bu arada iki reklam anlaşmasından 10 milyonluk anlaşma yapan güzel şarkıcı 2024 yılını bitirmeden 20 milyon kazanmış oldu. Söylediği şarkılar kadar sempatikliği ile de milyonlarca hayranı olan Zeynep Bastık, doğru kariyer yönetimi konusunda kutluyorum…

1950 EĞLENCESİNE GERİ DÖNÜLDÜ

SON dönemin gözde mekanlarından Terzi İstanbul, geçtiğimiz Cuma günü Simge Eğrilmez'in sahnesi ile büyük açılışını gerçekleştirdi. Konseptini baştan sona yineleyen ve 1950 senelerinin ihtişamını ortaya çıkartan Terzi İstanbul'da birçok mekanda olan servis ücreti artık yokmuş. Fiyatlarında da oldukça indirime giden Terzi İstanbul, "herkes için müzik ziyafeti " sunmak için böyle bir karar almış. Artık ultra zenginlerin bile fiyatları kontrol ettiği bir dönemde kaliteli eğlence ve uygun bütçe arayanların adresi artık Terzi İstanbul diyebiliriz…





ANLAŞAMADIKLARI İÇİN AYRILDILAR!

GÜZEL oyuncu Hazal Subaşı'nın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Başsavcı ile ayrıldığı ortaya çıktı… 2 senedir mutlu bir birliktelikleri olan Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı'nın ayrılığı ortak karar alarak olduğunu öğrendim. Son dönemde fikir ayrılığına düşen Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı, sosyal medyadaki fotoğraflarını silerken, birbirlerini takip etmeye devam ediyorlar…

BESTELERİN EFENDİSİNİ KİM KAZANACAK?

BİZ onu "Çilek Dudaklarım" şarkısı ile akıllara kazıdık. Onlarca şarkının bestecisi olan Berksan, geçtiğimiz ay sözü ve müziği kendisine ait olan yeni single'ı "Çok Özlüyorum'u," müzikseverlere sundu. Sadece müzik ile uğraşan, hiçbir polemiğe girmeyen ve gece hayatından hiç fotoğrafı bile olmayan Berksan'ı, artık bir sahnede görmek çok isterim. Bence o "bestelerin efendisi" olarak anılabilir.

Yüzlerce bestesi ve yüzlerce şarkının müziğini yaptığı bir besteci olan Berksan'ın, muhteşem bir sahne performansı var. Bakalım Berksan'ı sahneye çıkartmak için ikna edecek bir mekan sahibi ortaya çıkar mı? Böyle bir ismi sahnesine çıkartacak mekan, bence büyük başarı elde etmiş olur.

Benden söylemesi…

ROMANYA'DA TÜRK SANATI VE MÜZİĞİ BULUŞTU

ÜNLÜ ressam Akın Ekici'nin T.C. Bükreş Büyükelçiliği'nin himayesinde, Yıldız İbram'ın küratörlüğünde düzenlenen 14. Kişisel sergisi Romanya'nın başkenti Bükreş'te, "Mihai Eminescu Kültür Merkezi Calderon Sanat Galerisi'nde yapılan açılışla sanatseverlerle buluştu. "Sonbahar Renkleri" adını taşıyan sergi Akın Ekici'nin üçüncü devlet sergisi niteliğini de taşımakta. Açılışa Bükreş Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan, eşi Sayın Aslı Altan, sanatçının eşi Sibel Ekici, ünlü ses sanatçısı sanatçısı İsmail Özkan, eşi Esra Özkan bir çok davetli katıldı.