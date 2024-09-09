Ufuk Özcan

Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, kendisine 52 Milyon liralık Lamborghini almıştı. Yıldız futbolcu şimdide İstanbul Boğaz'ına sıfır yalı bakıyor.

GALATASARAY'IN dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılığı Wanda Nara sosyal medya hesabından duyurarak Arjantin'e dönmüştü. Bu ayrılık sonrası kendisini futbola veren Icardi, geçtiğimiz hafta oynanan maçta sakatlanmış ve tedavi altına alınmıştı.

Ayrılık sonrası kendisine 52 milyon değerinde Lamborghini Urus cip alan Mauro Icardi, geçtiğimiz gün boğaz da yalı bakmış.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğaz'ına sıfır bir yalıyı inceleyen Mauro Icardi, sanırım evli olduğu dönemde oturduğu evden taşınmaya karar vermiş. Kısa sürede İstanbul'u çok seven ve Galatasaraylı taraftarlarının sevgilisi olan Icardi, çocuklarıyla birlikte boğazda oturma planları yapıyormuş.

Benden söylemesi...

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

GÜZEL oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl tarihi bir dizide rol almış ve haftanın 7 gününü neredeyse çalışarak geçirmişti. Haziran ayında setlerin bitmesi ile birlikte kendisini tatile veren Tuvana Türkay, başta Yunanistan olmak üzere neredeyse yaz boyu tatil yaptı.

Şimdilerde tatilini bitiren ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Tuvana Türkay, kullandığı Range Rover marka aracını yenilediğini duydum. Güzel oyuncu 15 milyonluk aracını modifiye ederek yenilemiş. Hem boya kaplama yaptıran hemde içini baştan aşağı dizayn ettiren güzel oyuncu, bunun için mini bir servet ödemek zorunda kalmış. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum...





MUTLULUKLARINI MI KISKANIYORUZ?

SON dönemin gözde çiftlerinden Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Yunanistan tatilinden dönmüş ve havalimanında el ele yakalanmışlardı. Samimi tavırları ve sempatiklikleri ile herkesin beğenerek baktığı ikiliye çokça yorum yapılıyor. Neymiş? "Reklam aşkı" "Anlaşmalı ilişki" Mert Demir hakkında yazmak bile istemediğim yorumlar. Tabi ikili hakkında her seferinde söylenmeyecek onlarca kelime.

-Bir kişi bile ne kadar mutlular demiyor, -Çok yakışıyorlar demiyor, -Yada "mutluluklar" dilemiyor.

Sadece eleştiriliyoruz. Sosyal medyada kötülemeye dönük yorumlar yapan insanlar haline geldik. Bence başkalarının mutluluğunu kıskanan bir topluma dönüştük.

Bana kalırsa bu saatten sonra Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'yı rahat bırakalım da gerçek sorunlara yorumlar yapalım derim.

MARDİNİ MAĞAZALAŞIYOR

YILLARDIR sahnelerden kazandıklarını ticarete yatıran isimlerin başında gelen Berdan Mardini, 2017 yılında kurduğu Mardini Kozmetik işini büyüterek yatırıma devam etmişti. Memleketi olan Mardin'de 550 dönüm araziye gül ve lavanta eken ve yüzlerce insana iş veren Berdan Mardini, burada gül üretimi yaparak bölgeye büyük bir yatırım yapmıştı. Toplamda 300 milyon liradan fazla yatırım yapan Berdan Mardini, şimdide işleri dahada büyütüyormuş.

Duyduğuma göre satışlarını arttırmak için mağazalar açmaya karar vermiş.

Önemli lokasyonlar da başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin önemli şehirlerine mağaza açmak için kolları sıvamış Berdan Mardini. Bizzat tanıdığım ve ülkesine aşık olan Berdan Mardini'yi yarattığı büyük istihdamdan dolayı tebrik ederim.





EĞLENCE HAYATI DEĞİŞİYOR!

SON dönemde eğlence hayatı kabuk değiştirmeye başladı. Öyle 300, 500 veya 1000 kişilik yerler değil. 30, 50 veya 100 oturma kapasiteli mekanlar popüler olmaya başladı. Bunun nedeni de artan maliyetler tabii ki. Mekanlar küçüldükçe, hem dükkan kiraları hemde çalışan sayısında bir hayli azalma oluyor. Bu sistem Kuruçeşme'de çok tuttu diyebilirim. Minik minik mekanlar yan yana açıldıkça büyük bir popülasyon kazandı Kuruçeşme diyebilirim. Son dönemin eğlence adresi Nişantaşı, Ortaköy veya Bebek değil!

Kuruçeşme diyebilirim...