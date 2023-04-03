Ayakları yere basmıyor!
Son bir ayda yaklaşık 20 bin kilometre yapan ünlü çift, sezonu Sabancı'nın yeni yaptırdığı 40 metrelik yüzen sarayda geçirecek...
SON dönemin gözde çiftlerinden Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Şimdilerde magazin dünyasının en popüler çiftlerinden olan ikiliden Hakan Sabancı, duyduğuma göre bu yaza hızlı bir giriş yapacak.
Her yaz tatilini ailesine ait yatta geçiren Sabancı'nın bu sezonu kendisine özel yaptırdığı yatta geçireceğini öğrendim.
HAZİRAN'DA KAVUŞACAK
Türkiye'de bulunan bir tersanede özel olarak bir yat yaptıran Hakan Sabancı, yeni yüzen evine Haziran ayında kavuşacakmış. 40 metre uzunluğunda ve 8 kamarası olan bu yat sayesinde Hakan Sabancı büyük aşkı Hande Erçel ile mavi sulara yelken açacak diyebiliriz... Son bir ayda gittikleri Fransa, Finlandiya ve Danimarka tatiliyle yaklaşık 20 bin kilometre yapan ünlü çiftin ayağı yaz aylarında da yere basmayacak gibi duruyor...
BİR KIRGIN, BİR AŞIK
ŞARKICI ve oyuncu Defne Samyeli'nin 26 yaşındaki büyük kızı Deren, bir süre önce uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci Baran Tınaz ile ayrılmıştı. Samyeli'nin küçük kızı Derin ise aynı günlerde yeni bir aşka yelken açmış. Geçtiğimiz gün gittiğim bir mekanda Derin Talu'yu, Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan'ın oğlu Cevdet Çetindoğan ile birlikte gördüm. Hatta yanlarında abla Deren Talu da vardı.
Birlikte eğlenen ikilinin, arkadaşları vasıtası ile tanıştıklarını ve ilişkilerinin daha başında olduğunu da öğrenmiş oldum. Ne diyelim. Hayırlısı olsun...
500 BİN EURO LAZIM!
BİR zamanlar Beşiktaş ile Trabzonspor gibi büyük takımların formasını giyen eski futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmişti. Aort damarı yırtılan eski yıldız yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bunun sonucu tedavi olması şart olan Ersen Martin için 500 bin Euro yani yaklaşık 10 milyon TL gerekliymiş. Ve kısa sürede bu tedavisini yaptırması gerekiyormuş.
Birçok futbolcu arkadaşı olsa da bu parayı kimseden isteyemeyen Ersen Martin için Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin gerekeni yapacağını düşünüyorum...
VEFALI EDİS
YAPTIĞI şarkılar ile başarıdan başarıya koşan Edis, vefalı insanların da başında geliyormuş. Aslen İzmirli olan ve kazandıklarını gayrimenkule yatıran Edis, akrabalarını unutmamış.
Akrabalarından ev almak isteyene destek olan, akrabalarının çocuklarının okul parasını ödeyen ve her daim elini üstlerinden çekmeyen Edis'e büyük alkış.
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