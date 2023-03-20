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Ufuk Özcan Ufuk Özcan
  • 20 Mart 2023, Pazartesi

Zenginin zamanı kıymetli

GEÇTİĞİMİZ gün ünlü bir saat mağazasına uğradım....
Bildiğiniz gibi Rolex ve Patek Philippe marka saatlerin fiyatları, 10 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Tabii paran olsa da hemen o an istediğin saati alamıyorsun. Seni sıraya yazıyor. Ve 6 ay içinde saatine kavuşabiliyorsun. Hem Rolex hem de Patek Philippe marka saatleri almak için sırada onlarca kişi olduğunu öğrendim. Tabii kişi sayısını söylemiyorlar ama saatine kavuşmak için 6 ay beklemek zorunda kalıyorsun. Ortalama 45 bin dolar yani yaklaşık 855 bin lira olan bir saati almak için 6 ay bekleyen Türk'ler varmış... Benden söylemesi...

SAHTE 'SİNCAP' İŞ BAŞINDA
SON dönemde kulağıma çok sık gelen bir konu var.
Gece hayatının hızlı isimlerinden olan bir basketbolcunun çapkınlıklarıyla ilgili. Hem evli hem de çapkın olan bu basketbolcu, beğendiği kişilere sosyal medyadan mesaj atıyormuş. Tabii ki amatör davranıp kendi Instagram'ından değil, sahte profilindenmiş.
Sahte profilinin ismi de 'Sincap'mış. Bu basketbolcu arkadaşımız, canlı müzik mekanlarında takılan ünlülerin başında geliyor. Genelde erkek erkeğe takılan bu çok ünlü basketbolcu, mekanda beğendiği kişilere 'sincap' hesabından mesaj atıyormuş. Reaksiyon alamayınca ise mesaj attığı kişileri engelliyormuş. Tabii bu olay o kadar arşa çıkmış ki; müşteriler rahatsız olmaya başlamış. Hatta iki canlı müzik mekanı bu çok ünlü basketbolcuyu kara listeye alıp bir daha mekanlarına sokmama kararı almış.

EFSANE FİLM
ICNN Yapım, bir ilke imza atarak Mustafa Kemal'i bize armağan eden, Türk halkının annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını sinemaya taşıyor. Zübeyde karakterine son döneminin başarılı oyuncularından Aslıhan Güner hayat verecek. Filmde Alican Yücesoy, Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi birbirinden değerli oyuncular rol alacak. Zübeyde Hanım'ın vasiyetini devam ettirme isteğiyle, gişe gelirlerinin bir bölümü Darüşşafaka'ya bağışlanacak olan film, Cumhuriyetimiz'in 100. yıldönümünde 29 Ekim haftasında sinemalarda vizyona girecek.

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