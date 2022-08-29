Tolgahan A.Ş.

Oyunculuğun ardından yapımcılığa da soyunan Tolgahan Sayışman, ticarette dur durak bilmiyor. Ünlü oyuncu, Fethiye'de yedi villalık bir inşaata başladı. Siteye kızı 'Alina'nın adını veren Sayışman, diğer yatırımlarıyla da adeta bir holdinge dönüştü!







YAKIŞIKLI oyuncu Tolgahan Sayışman, aile hayatındaki başarısını iş hayatına da taşımıştı. Bir tekstil firması kuran ünlü oyuncu, ticari zekasını konuşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli ilk 10 jönü arasında kabul edilen Sayışman, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da 2022 yılına hızlı bir giriş yapmıştı. Önce "Aynasız Haluk" filminin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Tolgahan Sayışman daha sonra dijital için "Limit" isimli bir film daha çekmişti. Yapımcılığa büyük giriş yapan yakışıklı oyuncu, ticarette de dur durak bilmiyor.







PROJE YAKINDA TAMAMLANMAK ÜZERE

Çok yakın bir arkadaşıyla inşaat işine giren Tolgahan Sayışman, Fethiye'de yedi villadan oluşan bir sitenin inşaatına başlamış. Hatta ünlü oyuncu, projeye de Haziran'da bir yaşını dolduran kızı Alina'nın adını vermiş. "Alina Villages in Kızıltepe" diye şimdiden satışa çıkan villalar sayesinde Tolgahan Sayışman da 100 milyon TL'lik bir ticaretin kapısını açmış.







Tolgahan Sayışman, projenin birçok detayıyla da bizzat kendisi ilgilendi. Almeda Abazi ile 2017'de evlenen ve mutlu evliliğinden iki çocuğu olan Tolgahan Sayışman, aile hayatıyla da Türkiye'nin en örnek ünlü isimlerinden... İşte Sayışman'ın Fethiye'de bulunan ve kızının adını taşıyan inşaat projesi...