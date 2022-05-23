Demet 'ev'lendi

SAHNEDEN kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü popçu, Bodrum'dan ikinci evini aldı.







ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile tekrar barışarak yeni bir hayata başlamıştı. Bir zamanlar zor bir dönemden geçse de bu durumdan çabuk kurtulan Akalın, Bodrum'da ikinci bir ev daha satın aldı.

Yalıkavak'ta 12 milyon TL'ye bir villa satın alan Akalın, Haziran ayı itibari ile bu evine yerleşecekmiş. Ayrıca ünlü şarkıcı, kızı Hira ve ailesiyle birlikte tüm yazı da Bodrum'da geçirmeyi planlıyormuş. Torba'da bir villası bulunan Akalın, bu evi ise sezonluk kiralamış.

Duyduğuma göre Bodrum'da arsa bakan Demet Akalın, birkaç arkadaşı ile birlikte inşaat işine girmek istiyormuş. İnşaatlardaki kazancın farkına varan Akalın, şimdilerde arsa bakıp uygun bir yer bulursa inşaat işine girecekmiş. Biliyorsunuz sanat dünyasından birçok sanatçı sahne hayatından kazandıklarını gayrimenkule yatırırken bazıları da inşaat işinde başarıdan başarıya koşuyor. Bence Demet Akalın, böyle bir işe girerse eminim başarılı olur...







BURCU'NUN 'YÜZ'Ü 'GÜL'DÜ

ŞARKICI Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Ocak 2018'de nikah masasına oturmuş, 9 ay sonra ise ani bir kararla boşanmıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili, Şubat 2021'de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünya evine girmiş fakat yine ilişkileri çatırdamıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar, ikinci şansı da iyi değerlendiremedi. Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dava ile üç dakikada boşandı. Boşanma sonrası Burcu Kıratlı'nın yakın arkadaşı avukat Nail Gönenli, güzel oyuncuya "100 gül" göndermiş. Gönderdiği gülün üzerinde de "Yeni hayatında yüzün hep gülsün" notu varmış. Hem Sinan Akçıl'ı hem de Burcu Kıratlı'yı tanıyan biri olarak ben de yeni hayatlarında hem mutluluklar hem de iş hayatlarında başarılar dilerim...



3 ŞARKI İÇİN BİR EV!

SON dönemde sanat dünyasında şarkıcılar ile besteciler arasında bir kriz yaşanıyor. Söz yazarlarından şarkı almak isteyen sanat dünyasının önde gelen isimleri, bir şarkıya 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapma durumunda kalıyormuş.

Normal bir besteciden şarkı almanın fiyatı ise 150 bin ile 350 bin TL arasında değişiyormuş. Geçen gün bir sanatçı arkadaşım ile otururken budan şikayet etti. Piyasada var olmak için yeni çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen dostum, bir besteciye 3 şarkı için 1+1 evini vermiş. Evet yanlış duymadınız, besteciye 3 şarkı için bir ev vermiş.