Derin’e baba uyarı!

Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı. Ünlü mimar, magazin gündemine sık sık gelmeye başlayan Derin'e 'Dikkatli ol' uyarısı yaptı.

SOSYETİK playboy Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu ile fotoğrafları çıkmış ikilinin birlikte olduğu iddia edilmişti. Hatta gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken bir anda öpüştüklerini bile görenler olmuştu. Geçtiğimiz cuma akşamı Bomonti'de bir mekana uğradım.

İLİŞKİLERİ KAÇAMAK OLARAK KALDI

İlerleyen saatlerde mekana Hakan Sabancı, yabancı bir güzelle el ele geldi. Tabii doğal olarak da gece sonunda birlikte mekandan ayrıldılar. Daha sonra ufak bir araştırma yaptım. Derin Talu'ya babası Eren Talu'dan bir uyarı gelmiş. Gece hayatındaki arkadaşlarına dikkat etmesi yönünde... Bu uyarıdan sonra da sosyetik playboy Hakan Sabancı ile Derin Talu aşkı çok uzun sürmemiş...

Derin Talu, 18 yaşına girmeden önce de eğlence hayatına düşkünlüğüyle dikkat çekmişti.

Eren Talu, kızlarının üzerine titriyor.

Hakan Sabancı, çapkınlık turlarına tam gaz devam ediyor.

İSPANYA'DA OTEL AÇIYOR

NUSRET Gökçe, tuz dökme hareketi Saltbae ile fenomen olmuştu. Başta ABD olmak üzere Dubai ve birçok ülkede yatırımı bulunan Nusret, yine kendi ismi ile bir turizm şirketi de kurmuştu. İlk olarak da Maçka'da bir otel satın alan Gökçe, "Benim için hayal olan bu büyük otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' diyerek duygularını ifade etmişti. Sosyal medya hesabında 42 milyon takipçisi ile Türkiye'nin en çok takip edilen ismi olan Gökçe, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Duyduğuma göre turizm işinde büyümek isteyen Nusret, İspanya'nın tatil cenneti olan Barcelona'da bir otelin sahibi oluyormuş.

Barcelona'nın önemli bir yatırım fonuyla görüşen Nusret, yatırımı imza aşamasına kadar getirmiş.

Şirketlerinin değeri 2 milyar dolar olan Nusret'in bu yatırımları ve başarısı bir Türk olarak beni çok gururlandırırdı... Kasap çıraklığından milyar dolarlık bir marka yaratmak zeka ve becerinin eseridir. Ben de helal olsun diyorum...

AMERİKA YOLCUSU

HANDE Erçel ile Kerem Bürsin'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. 2 senedir birlikte olan Erçel ile Bürsin, dizinin bitmesinden sonra aşklarına da ara vermiş ve daha sonra ise tamamen ayrılmışlardı.

Ayrılık sonrası iki taraf da suskun kalırken Hande Erçel, bir kez daha Amerika'nın yolunu tutuyormuş. Daha önce dil eğitimi için New York'a giden güzel oyuncu, şimdilerde yarım kalan eğitimi tamamlamak için bir kez daha buranın yolunu tutuyormuş. Bir çok dizi ve reklam teklifi alan Erçel, eğitimi sonrası yeni dönemde bir projede yer almak istiyormuş.