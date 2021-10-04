Düğün Datça’da

Geçtiğimiz aylarda Datça'da hazırladığı sürprizle Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi eden Gökhan Alkan, düğün için hazırlıklara başladı. Ünlü çift, düğün yeri için yine Datça'da karar kıldı

BİRLİKTE rol aldıkları dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz Ağustos ayında nişanlanmıştı.

Yakışıklı oyuncu, Datça'da hazırladığı sürpriz davetle ailelerini çağırmış ve Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi etmişti. Son günlerde sevgililerin ayrıldıklarına dair haberler çıksa da böyle bir şey yokmuş. ATV'nin reyting rekorları dizisi 'Kalp Yarası'nın çekimleri nedeniyle Hatay'da olan Gökhan Alkan, İstanbul-Hatay arası mekik dokuyormuş.







İlişkilerinde bir sorun bulunmayan ünlü çift, duyduğuma göre kısa bir tatil için program yapmaya başlamış. Evlilik teklifinin yapıldığı Datça'da tatil yapacak olan Cavadzade ve Alkan, burada ise 2022'nin planlamasını yapacakmış.

Önümüzdeki yaz başı Datça'da evlenmeye karar veren ikili, hem tatillerini yapıp hem de burada düğün yerine karar vereceklermiş.





HAKAN BAŞ'IN BEKAR GECELERİ

Oyuncu eşi Bensu Soral'la evliliğinde problemler olan Hakan Baş, boşanmadan bekarlığa adım attı. Ünlü iş adamı, önceki gece esmer bir güzelle eğlence turuna çıktı

BENSU Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı. İkili hakkında ihanet dedikoduları da dolaşsa da bu haberleri de yalanlamışlardı. Şimdilerde avukatlarına anlaşmalı boşanma ile ilgili dilekçe verdikleri iddia edilen ikiliden Hakan Baş, bekar günlerine hızlı döndü. Herkes ünlü iş adamının yas tutmasını beklerden o gecelerde efkar dağıtmaya başladı bile. Önceki akşam esmer bir güzelle İstanbul gecelerine çıkan ve eğlenen Hakan Baş'ın, bu turu tüm magazin dünyasının diline düştü. Daha boşanma davası açılmasa da Hakan Baş'ın gecelere bu hızlı girişi kafasında evliliği tamamen bitirmiş dedirttirdi bana…



