Hadise kaçıyor!

Takıntılı hayranı yüzünden korku dolu günler geçiren Hadise, bir kez daha yeni ev arayışına girdi. Haftanın belli günleri sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan şarkıcı, yalnız kalmaktan korkunca ultra güvenlikli bir rezidansa taşınmak için harekete geçti.

HADİSE'NİN başı takıntılı hayranıyla dertte.

Geçtiğimiz yıllarda evine girmeye çalışan sapık yüzünden büyük korku atlatan Hadise, ev değişikliği yapmıştı. "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor.

Beni takip ediyor ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diyerek savcılığa giden Hadise, takıntılı hayranından şikayetçi olmuştu.

Ancak dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, geçtiğimiz yıl bir kez daha savcılığa başvurdu.

EVDE TEK KALAMIYOR

Çok ürktüğünü dile getiren Hadise, evde tek kalamamaya başladı. Haftanın belli günleri sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki evinde kalan Hadise, sevgilisinin olmadığı dönemlerde tek kalamayacağı için ultra güvenlikli bir ev arayışına girdi.

İstinye'deki evinden taşınacak olan şarkıcı, Zincirlikuyu'da bulunan özel güvenlikli bir rezidansa geçmeye hazırlanıyormuş. Kesenin ağzını açacak olan Hadise'nin kiracı mı yoksa ev sahibi olacağı merak konusu.

ANNE TESELLİSİ

Şimdilerde annesinin yanında Belçika'da olan Hadise, daha sonra işleri nedeniyle İtalya'ya gidecek.

Şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez de taşınma işlerini gerçekleştirecek.

TAKLİT TEPKİSİ

Hadise son dönemin popüler sosyal medya platformu Clubhouse'da kendi adına sahte bir hesap açılmasına tepki gösterdi. Hukuki işlemleri yarın sabah başlatacağını söyleyen şarkıcı, "Benim adıma açılmış bir hesap. Sesimi taklit ederek benmişim gibi insanlarla konuşmuş. Hatta şarkı bile söylemiş" dedi.